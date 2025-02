Fantasian Neo Dimension: Update mit Gameplay-Verbesserungen & Bugfixes für PS5 – Changelog

Nachdem das vom „Final Fantasy“-Schöpfer Hironobu Sakaguchi entworfene Rollenspiel „Fantasian“ zunächst nur für Apple Arcade erschien, folgte Ende 2024 eine überarbeitete Version für den PC und die Konsolen.

Diese veröffentlichte Sakaguchis Team unter dem Namen „Fantasian Neo Dimension“. Als Publisher fungierte dabei Square Enix. Leider lief das Rollenspiel zum Release nicht ganz rund. Stattdessen klagten die Spieler darüber, dass der Controller auf der PS5 plötzlich nicht mehr funktionierte.

Ein weiterer ärgerlicher Bug auf der PS5 konnte dazu führen, dass das Spiel unter bestimmten Umständen ohne Vorwarnung beendet wurde. Dies wiederum ging im schlimmsten Fall mit einem verlorenen Fortschritt einher. Wie Square Enix bekannt gab, steht ab sofort auf allen Plattformen ein Update zu „Fantasian Neo Dimension“ bereit.

Der offizielle Changelog verrät, dass die Entwickler zum einen die von der Community auf der PS5 gemeldeten Fehler in Angriff nahmen und behoben. Des Weiteren nahm das Team kleinere Anpassungen am Spiel an sich vor. Beispielsweise wird es euch ermöglicht, bei einem zweiten Durchspielen auf den Modus „Custom Difficulty“ zurückzugreifen.

Dieser ermöglicht es euch, den Schwierigkeitsgrad entsprechend anzupassen. Hinzukommen die Möglichkeit, die Vibration eures Controllers zu erhöhen beziehungsweise zu verringern, und weitere Änderungen, auf die im Changelog eingegangen wird.

Welche Neuerungen und Verbesserungen im Detail auf euch warten, zeigt die folgende Übersicht.

Änderungen

Anpassungen an der Bewegungssteuerung mit dem Stick, wenn der Kamerawinkel im Feld sich ändert.

Die Option „Vibration“ wurde den Einstellungen hinzugefügt und ermöglicht die Änderung der Controller-Vibration.

Die Option „Camera Interpolation Time“ wurde den Einstellungen hinzugefügt und ermöglicht die Anpassung der Geschwindigkeit, mit der sich der Kamerawinkel im Feld ändert.

Für ein zweites oder weiteres Durchspielen kann jetzt die Schwierigkeit „Custom Difficulty“ ausgewählt werden.

Die Dauer, für die die „Fast Forward“- oder „Skip“-Taste gedrückt gehalten werden muss, wurde reduziert.

Fehlerbehebungen

Unter bestimmten Bedingungen funktionierte die Eingabe über den Controller nicht mehr. (PS5)

Unter bestimmten Bedingungen wurde das Spiel ohne Warnung beendet. (PS5)

Ursprünglich sollte es sich bei „Fantasian“ beziehungsweise „Fantasian Neo Dimension“ um das letzte große Projekt von Hironobu Sakaguchi handeln.

Wie die japanische Designer-Legende kürzlich verriet, genoss er die Entwicklung des Rollenspiels und die Arbeit mit seinem Team aber so sehr, dass er sich dazu entschloss, das Ende seiner eindrucksvollen Karriere noch einmal aufzuschieben.

Wann wir mit der Enthüllung von Sakaguchis neuem Titel, der sich bis zu einem gewissen Grad an „Final Fantasy 6“ orientieren könnte, rechnen dürfen, ist leider noch unklar.

Weitere Meldungen zu Fantasian Neo Dimension.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren