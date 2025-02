Final Destination Bloodlines: Der Tod schlägt im ersten Trailer zum Sequel wieder zu!

Mit „Final Destination: Bloodlines“ wird bald die Kult-Filmreihe „Final Destination“ zurückkehren. Nun hat Warner Bros. einen Teaser Trailer veröffentlicht, der einen Vorgeschmack auf das neue Werk der Regisseure Zach Lipovsky und Adam Stein liefert.

Wem die vorangegangenen Filme geläufig sind, der ahnt bereits, was ihn in der zweieinhalb Minuten langen Vorschau erwartet. Nämlich ein gewohnt ideenreiches Todesszenario, das vor schwarzem Humor nur so sprüht.

Warum Piercen tödlich enden kann

Dem Tod nahe ist in der betreffenden Szene ein Tätowierer, der sich gerade erfolgreich ein „Dad“-Tattoo verpasst hat. Dumm nur, dass sich sein Nasenring infolge einer Verkettung von Ereignissen in einer Kette verfängt, die sich wiederum in einem Deckenventilator verfangen hat. Was dann geschieht, könnt ihr euch unten anschauen.

Der erste Trailer zu „Final Destination: Bloodlines“ zeigt sich einfallsreich.

Leider markiert „Final Destination: Bloodlines“ den letzten Auftritt der Horror-Ikone Tony Todd, der am 6. November 2024 nach längerer Krankheit verstarb. Todd war unter anderem bekannt aus „Platoon“ (1986) „Candyman“ (1992) und „The Crow“ (1994). In der „Final Destination“-Reihe übernahm der Amerikaner die Rolle des mysteriösen Bestatters William Bludworth.

In weiteren Rollen zeigt „Final Destination: Bloodlines“:

Richard Harmon („The 100“)

Rya Kihlstedt („Home Alone 3“)

Brec Bassinger („Stargirl“)

Kaitlyn Santa Juana („The Good Doctor“)

Teo Briones („Chucky“, Serie)

Owen Patrick Joyner („Julie and the Phantoms“)

Anna Lore („Gotham Knights“)

Die Geschichte dreht sich um die College-Studentin Stefanie, die von wiederkehrenden Albträumen geplagt wird. Um ihre Familie zu retten, muss sie sich diesen Visionen stellen und die Ursprünge des Gerechtigkeitssinns des Todes erforschen. Der deutsche Kinostart von „Final Destination: Bloodlines“ ist am 16. Mai 2025.

Die „Final Destination“-Reihe begann mit dem gleichnamigen Debütfilm aus dem Jahr 2000, der auf einem unveröffentlichten Drehbuch von Jeffrey Reddick basierte. Ursprünglich war dieses für die bekannte Mystery-TV-Serie „Akte X“ gedacht. Zentrales Thema war die Idee, dass eine Gruppe von Menschen durch Vorahnungen einem tödlichen Ereignis entkommt, um später festzustellen, dass der Tod sie der Reihe nach einholt.

