Hitzige Shooter-Action zum Sparpreis: Ableger einer Kultreihe um bis zu 95 Prozent reduziert

Der aktuelle Sale im PlayStation Store lockt mit einer Vielzahl an Sonderangeboten. Auch an Shooter-Fans wird dieses Mal gedacht. So sinken gleich mehrere Ableger einer bekannten Reihe um bis zu 95 Prozent im Preis.

Aktuell arbeiten die Entwickler von DICE und weitere EA-Studios am neusten Ableger der „Battlefield“-Reihe. Mit groß angelegten Playtests möchten die Entwickler dafür sorgen, dass die Shooter-Serie zu alter Stärke zurückfindet.

In diesen Tagen lockt der PlayStation Store mit einem weiteren umfangreichen Sale, der nicht weniger als 1.300 Angebote umfasst. Im Zuge des Sales wurden gleich mehrere „Battlefield“-Titel im Preis gesenkt und locken mit Rabatten in Höhe von bis zu 95 Prozent. In sämtlichen Fällen könnt ihr euch mit der Kaufentscheidung ein paar Tage Zeit lassen.

So stehen die besagten Angebote bis Donnerstag, den 13. Februar 2025 um 0:59 Uhr bereit. Doch welche „Battlefield“-Ableger sinken im Preis?

Battlefield 2042 und Co warten auf Schnäppchenjäger

Unter den Angeboten befindet sich zum einen „Battlefield 2042“. Hier sinkt der Preis der Standard-Version um 85 Prozent. Ein Rabatt, der es interessierten Spielern ermöglicht, den seit November 2021 erhältlichen Shooter zum Preis von 11,99 Euro zu erwerben. Die Elite-Edition, die diverse digitale Extras enthält, ist von den Angeboten nicht betroffen. Für diese werden wie gehabt 99,99 Euro fällig.

Neben „Battlefield 2042“ senkten EA und DICE ältere Serienableger im Preis und bieten Rabatte in Höhe von bis zu 95 Prozent.

Durch die satten Preissenkungen könnt ihr die normale Version von „Battlefield 1“ beispielsweise für 0,99 Euro nachholen. Die Revolution-Edition des im Sommer 2016 veröffentlichten Shooters wandert für 3,99 Euro über die digitale Ladentheke. Die Standard-Fassung von „Battlefield 4“ wiederum ist im aktuellen Sale für 1,99 Euro erhältlich. Eine Ersparnis von 90 Prozent.

Die Premium-Edition von „Battlefield 4“ sinkt sogar um 95 Prozent im Preis und kann ebenfalls für 1,99 Euro erworben werden. Den Schlusspunkt setzt die Definitive-Edition von „Battlefield 5“, die zum Preis von 2,49 Euro (-95 Prozent) auf Käufer wartet.

Die bisher größte Battlefield-Erfahrung

Wann wir mit der offiziellen Enthüllung des neuen „Battlefields“ rechnen dürfen, verrieten die Verantwortlichen von EA bislang leider nicht. Zu den wenigen bestätigten Details gehört die Tatsache, dass wir uns auf die bislang größte „Battlefield“-Erfahrung einstellen dürfen, an der gleich vier Studios arbeiten.

DICE wird in erster Linie für die Multiplayer-Erfahrung entwickeln. Die Macher des „Dead Space“-Remakes, EA Motive“, wiederum sind für die Singleplayer-Inhalte verantwortlich. Zudem sind Criterion Games und die DICE-Niederlassung in Los Angeles als Support-Studios an Bord.

