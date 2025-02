Kingdom Come Deliverance 2: Test-Wertungen in der Übersicht

Mit „Kingdom Come: Deliverance 2“ steht im noch jungen Spielejahr 2025 der erste große Release bevor. So wird das Action-Rollenspiel bereits ab morgen, dem 4. Februar 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich sein und die Spieler ein weiteres Mal in das mittelalterliche Böhmen entführen.

Ob sich der Ausflug ins Mittelalter aber lohnt, verraten die Test-Wertungen schon jetzt, nachdem das Embargo bereits gefallen ist. Kann „Kingdom Come: Deliverance 2“ an seinen Vorgänger, der sich zu einem echten Überraschungshit mauserte, anschließen und die Stärken weiter ausbauen?

Viel Lob und kaum Kritik für Kingdom Come: Deliverance 2

Die PS5-Version von „Kingdom Come: Deliverance 2“ rangiert bei Metacritic aktuell mit einer Wertung von 92 Punkten, denen bislang 28 Reviews zugrunde liegen. Diese fallen allesamt durchweg positiv aus. Und auch auf Opencritic konnte das Action-RPG einen Durchschnittswert von 89 Punkten erzielen. Damit scheint es den Warhorse Studios gelungen zu sein, das erste Highlight in diesem Jahr abzuliefern.

Positiv hervorgehoben werden von den Testern unter anderem die realistische und immersive Spielwelt, sodass die Spieler in eine detaillierte Nachbildung des mittelalterlichen Böhmens inklusive passender Atmosphäre und historischer Genauigkeit eintauchen können. Zudem finden die interessanten Charaktere und spannenden Quests Anklang, die durch unterschiedliche Herangehensweisen gelöst werden können. Außerdem bietet das Kampfsystem mehr taktische Tiefe und auch die technische Umsetzung wurde im Vergleich zum Vorgänger verbessert.

Kritisiert wird hingegen der etwas zähe Spielbeginn, sodass die ersten Stunden in „Kingdom Come: Deliverance 2“ gefühlt nur langsam vergehen. So werden viele Systeme erklärt, während man sich in der Spielwelt zurechtfinden muss. Ohnehin sei das Action-Rollenspiel aufgrund seiner komplexen Spielmechaniken kein einfaches Spiel, sodass Geduld und Ausdauer erforderlich ist. Und trotz der technischen Verbesserungen stießen die Tester hin und wieder auf kleinere Fehler.

Auch wir waren bereits im mittelalterlichen Böhmen unterwegs und waren von „Kingdom Come: Deliverance 2“ durchaus begeistert. Unsere Eindrücke könnt ihr in unserem ausführlichen Test-Bericht nachlesen:

Test-Wertungen zu Kingdom Come: Deliverance 2 im Überblick

Die Höchstwertung vergibt unter anderem TheGamer: „In einer Zeit, in der Spiele härter denn je um ihren Erfolg kämpfen, sollte Kingdom Come: Deliverance 2 nicht an dir vorbeigehen, da es eine Rückkehr zur Form für das RPG-Genre darstellt. Es ist nicht nur ein Spiel über Geschichte – es ist ein Spiel, das sich anfühlt, als würde es Geschichte schreiben.“

Auch VGC schließt sich mit einer vollen Punktzahl an: „Kingdom Come: Deliverance 2 ist ein brillantes Rollenspiel, das kompromisslos es selbst ist. Schwierig, schmutzig und blutig, ist es eine exzellente Verwirklichung des Versprechens des ersten Spiels und eine Art Debüt für Warhorse in die oberste Liga der Spieleentwickler.“

GamingTrend zieht sogar einen Vergleich mit „Skyrim“ und der „The Witcher“-Reihe: „Kingdom Come: Deliverance II ist ein besonderes Rollenspiel, das in die gleiche Liga wie Skyrim und The Witcher gehört. Trotz einer hohen Lernkurve habe ich mich stundenlang darin verloren und bin in die Welt des Böhmens des 15. Jahrhunderts eingetaucht. Eine absolut atemberaubende Umgebung, die zum Erkunden einlädt, kombiniert mit lohnender Progression und einer herausragenden Erzählung, macht KCD2 zu einem sicheren Kandidaten für die Preisverleihungssaison.“

Etwas verhaltener zeigt sich GamesRadar+, die aber dennoch 85 Punkte vergeben: „Aufbauend auf dem und die Hingabe seines Vorgängers zum historischen Realismus verfeinernd, ist Kingdom Come: Deliverance 2 ein fesselndes Rollenspiel, das dich vollständig in das mittelalterliche Leben eintauchen lässt. Wenn du die Geduld hast, ein bewusst langsames Fortschrittssystem zu ertragen, wirst du reichlich belohnt mit einer Fülle von Dingen, die man im Böhmen des 15. Jahrhunderts tun kann.“

Internationale Test-Wertungen in der Übersicht:

Gamers Heroes – 100

TheGamer – 100

VGC – 100

Push Square – 100

TechRadar Gaming – 100

Eurogamer Deutschland – 100

GameGrin – 95

GamingTrend – 95

CD-Action – 90

JeuxActu – 90

GamingBolt – 90

GamersRD – 85

MMORPG.com – 85

GamesRadar+ – 80

The Enemy – 80

Weitere Tests zu „Kingdom Come: Deliverance 2“ werden in den nächsten Stunden und Tagen folgen, sodass sich die Wertung auf Metacritic oder vergleichbaren Portal noch nach oben oder unten korrigieren könnte.

