Mass Effect 5: Durch die Entlassungen in Gefahr? Game Director meldet sich zu Wort

Im letzten Monat räumten die Verantwortlichen von Electronic Arts zunächst ein, dass sich das im Oktober 2024 veröffentlichte Rollenspiel „Dragon Age: The Veilguard“ unter den Erwartungen verkaufte.

Anschließend kündigte der Publisher an, dass die enttäuschenden Verkaufszahlen zu einer Umstrukturierung bei BioWare führten. Entlassungen, von denen mehrere „Dragon Age“- und „Mass Effect“-Veteranen betroffen waren. Darunter der „Dragon Age“-Autor Trick Weekes. Laut dem Bloomberg-Journalisten und gut vernetzten Industrie-Insider Jason Schreier schrumpfte BioWare auf weniger als 100 Mitarbeiter.

Schnell befürchteten die Spieler natürlich, dass sich die aktuelle Entwicklung bei BioWare negativ auf die Arbeiten an „Mass Effect 5“ auswirken könnte.

BioWare arbeitet fieberhaft am neuen Ableger

Vor allem die Infoflaute seit der Ankündigung des Titels im Jahr 2020 bereitete einem Teil der Spieler Sorge. Um möglichen Gerüchten und Spekulationen den Wind aus den Segeln zu nehmen, meldete sich mit Michael Gamble niemand geringeres als der Game Director des neuen „Mass Effect“ zu Wort.

Dieser versicherte den Nutzern auf X, dass er und sein Team weiter fieberhaft an dem Projekt arbeiten.

Dass BioWare zum nächsten Kapitel der „Mass Effect“-Saga weiter schweigt, sei schlichtweg auf die Tatsache zurückzuführen, dass sich der Titel nach wie vor in der Vorproduktion befindet. Ein Tweet, mit dem Gamble die Aussagen des langjährigen BioWare-Mitarbeiters Mark Darrah bestätigte.

Dieser wies kürzlich nämlich darauf hin, dass die Vollproduktion des neuen „Mass Effect“ noch nicht anlief.

BioWare verfolgt zukünftig eine andere Strategie

Den Umfang der Entlassungen der vergangenen Tage bestätigte BioWare zwar nicht, kündigte im Rahmen der Umstrukturierung allerdings eine strategische Neuausrichtung an. Wie es in einer offiziellen Mitteilung der „Dragon Age“- und „Mass Effect“-Macher heißt, wird das Studio zukünftig nur noch an einem großen Projekt gleichzeitig arbeiten.

Da sich das neue „Mass Effect“ noch in der Pre-Production-Phase befindet, unterstützt ein Teil der BioWare-Belegschaft aktuell andere EA-Studios bei ihren Projekten.

„In diesem Entwicklungsstadium benötigen wir keine Unterstützung vom gesamten Studio. Wir haben hier bei BioWare unglaubliche Talente und haben in den letzten Monaten fleißig daran gearbeitet, viele unserer Kollegen mit anderen Teams bei EA zusammenzubringen, die offene Stellen hatten, die gut zu ihnen passten“, erklärte BioWare in einem offiziellen Blogbeitrag.

Damit „Mass Effect“ mit dem kommenden Ableger zu alter Stärke zurückfindet, arbeitet diverse Veteranen der Reihe an dem neuen Titel. Darunter Mike Gamble, Preston Watamaniuk, Derek Watts und Parrish Ley.

