Need for Speed: Kehrt die Rennspiel-Reihe zurück? Criterion aktuell mit Battlefield beschäftigt

Need for Speed:

Mit „Need for Speed: Unbound“ liegt der letzte Ableger von Electronic Arts’ Rennspiel-Reihe bereits zwei Jahre zurück und ein neuer Teil ist aktuell nicht in Sicht, da Entwickler Criterion derzeit am nächsten „Battlefield“ arbeitet. Wie EA nun aber versicherte, wird „Need for Speed“ zurückkehren.

Im November 2022 wurde mit „Need for Speed: Unbound“ der letzte Teil der erfolgreichen Rennspiel-Serie von Electronic Arts veröffentlicht, die bereits seit 1994 existiert. Da bisher noch kein neuer Ableger in Sicht ist, machten sich Fans bereits Sorgen um das Franchise. Zuletzt hatte EA auch Entwickler Criterion abgezogen und dem nächsten „Battlefield“ zugewiesen, das am heutigen Abend seine Gameplay-Premiere feierte.

Doch wie Vince Zampella von Electronic Arts, der aktuell mit der Leitung der „Battlefield“-Entwicklung betraut ist, jetzt in einer Erklärung bestätigte, wurde die „Need for Speed“-Reihe nicht begraben. Anhänger der Rennspiel-Reihe können also früher oder später mit einem Comeback rechnen.

Need for Speed derzeit in Entwicklungspause

Wie Zampella gegenüber den Kollegen von Eurogamer sagte, wird „Need for Speed“ zurückkehren. Doch aktuell habe man andere Prioritäten. „Das ‚Need for Speed‘-Team von Criterion schließt sich den Kollegen an, die an Battlefield arbeiten“, so Zampella in seinem Statement. „Als Unternehmen war es uns wichtig, im letzten Jahr auf unsere ‚Need for Speed‘-Community zu hören und ihr Feedback zu nutzen, um Inhalte für Unbound zu erstellen.“

Abschließend heißt es: „Mit einem besseren Verständnis dafür, was unsere Spieler von einem Need for Speed-Erlebnis erwarten, planen wir, die Franchise auf neue und interessante Weise zurückzubringen.“ Damit steht der „Need for Speed“-Reihe wohl die längste Auszeit seit dem Anbeginn bevor, nachdem das Rennspiel in der Vergangenheit fast immer in einem jährlichen Rhythmus veröffentlicht wurde.

Criterion unterstützt Battlefield-Entwickler

Nachdem die „Need for Speed“-Reihe in den letzten Jahren qualitativ nicht immer überzeugen konnte, übernahm ab 2020 die Rennspiel-Experten Criterion Games ein weiteres Mal das Ruder, nachdem sie bereits 2012 mit „Need for Speed: Most Wanted“ einen der besseren Ableger veröffentlicht hatten. Es folgten „Hot Pursuit Remastered“ und der jüngste Eintrag der Reihe: „Need for Speed: Unbound“.

Im September 2023 gab Electronic Arts jedoch bekannt, dass ein Großteil von Criterion Games ab sofort zur Unterstützung am nächsten „Battlefield“ arbeiten soll, um ein weiteres Desaster wie im Fall von „Battlefield 2042“ zu verhindern. Nun wurde aber auch das restliche Team abgezogen, sodass der vollständige Fokus auf dem kommenden Ego-Shooter liegt.

Dort wurde jetzt mit Battlefield Labs das „ambitionierteste Community-Testprogramm in der Geschichte der Reihe“ eingeführt, für das sich interessierte Spieler ab sofort anmelden können.

Weitere Meldungen zu Electronic Arts, Need for Speed.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren