Next Battlefield: Community-Tests starten bald – EA nennt in Kürze Details

Das neue „Battlefield“ wird schon bald in die Community-Testphase starten. Wie Electronic Arts und DICE angekündigt haben, werden am heutigen Montag die entsprechenden Details enthüllt. Los geht es um 17 Uhr deutscher Zeit, während auch erste Gameplay-Szenen erwartet werden.

„Battlefield 2042“ wurde im November 2021 veröffentlicht, konnte aber vor allem aufgrund technischer Probleme nicht an die Erfolge der Vergangenheit anknüpfen. Um mit dem nächsten „Battlefield“ ein ähnliches Desaster zu vermeiden, planen Electronic Arts und DICE ausführliche Community-Tests.

Die Testphase des kommenden Ego-Shooters dürfte auch schon bald starten, denn wie die Verantwortlichen nun bekannt gegeben haben, soll bereits am heutigen Montag eine Ankündigung samt ersten Details zu den Community-Tests erfolgen.

Community-Tests werden heute angekündigt

So wurde auf dem offiziellen X-Account (ehemals Twitter) von „Battlefield“ ein Beitrag veröffentlicht, in dem darauf hingewiesen wird, heute am Spätnachmittag um 17 Uhr deutscher Zeit einzuschalten. Dann sollen interessierte Spieler mehr über das bevorstehende Community-Testprogramm erfahren. Was genau die Entwickler ankündigen werden, ist bislang noch nicht bekannt. Gerüchten zufolge sollen aber auch erste Gameplay-Szenen aus dem neuen „Battlefield“ präsentiert werden.

Wie außerdem spekuliert wird (via Gamingbolt), sollen sich die anstehenden Tests neben dem Mehrspieler-Modus auch um die kostenlose Battle-Royale-Variante drehen. Diese wird von Ripple Effect entwickelt, die 2013 unter dem Namen DICE LA gegründet wurden. Im Zuge der Ankündigung wurde obendrein auch ein neues Concept Art veröffentlicht, dass auf ein Setting in der Gegenwart schließen lässt.

Bislang kaum Informationen zum neuen Battlefield

Bislang sind kaum Informationen zum neuen „Battlefield“ bekannt – nicht einmal der genaue Titel. Allerdings wollen die Entwickler nach dem Misserfolg von „Battlefield 2042“ wieder auf die Erfolgsspur zurückfinden. Aus diesem Grund rechnet man auch mit einer Rückkehr zu einem modernen Setting. Im Mehrspieler-Part sollen erneut 64 Spieler möglich sein, während die Klassen ebenfalls ihr Comeback feiern und die Spezialisten aus dem letzten Teil ersetzen sollen.

Gerüchte sprechen zudem von 45 Waffen und ungefähr zehn Karten für den Multiplayer-Modus. Auch die Zerstörung der Umgebung soll für den nächsten Teil deutlich überarbeitet werden. Zudem sollen am Boden liegende Teammitglieder transportiert werden können.

Um einen technisch einwandfreien Zustand sicherzustellen, sollen die Entwickler bereits seit Monaten wöchentliche Spieltests durchführen und Feedback sammeln – diese Vorgehensweise gab es bei „Battlefield 2042“ nicht. Und nun scheinen die Tests mit der bevorstehenden Community-Phase in die nächste Runde zu gehen.

Weitere Meldungen zu Battlefield.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren