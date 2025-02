Nintendo Switch 2: Der richtige Name? Laut Ex-PlayStation-Boss sei Nintendos Wahl perfekt

Vor rund zwei Wochen bereitete Nintendo allen Spekulationen ein Ende und präsentierte die Switch 2 der Öffentlichkeit. Nachdem im Vorfeld zahlreiche Leaks im Internet aufgetaucht waren, bestätigte das japanische Unternehmen den Namen und das Design, das sich auf den ersten Blick kaum von seinem Vorgänger unterscheidet.

Schnell meldeten sich Analysten und Experten zu Wort, die der Meinung sind, dass sich Nintendo mit dieser Kombination aus dem Namen und dem Design keinen Gefallen getan habe. Schließlich könne dadurch Verwirrung unter den Normalverbrauchern und Gelegenheitsspielern entstehen. Womöglich drohe ein weiteres Wii-U-Szenario. Verteidigt wurde Nintendos Namenswahl nun vom ehemaligen PlayStation-Boss Shawn Layden.

Ein neuer Name würde den Marktwert zerstören

Zur Erinnerung: Damals brachte Nintendo die Wii U als Nachfolger der Wii auf den Markt, doch aufgrund des Namens dachten zahlreiche Kunden, dass es sich lediglich um eine Erweiterung und nicht um eine neue Konsole handeln würde. Daraus habe Nintendo letztendlich gelernt und taufte den Switch-Nachfolger schlicht und einfach Switch 2. Diese Wahl hielt jetzt auch Layden in einem aktuellen Interview mit KiwiTalkz für richtig.

„[Nintendo] hat mit dem Wort Switch so viel Markenwert geschaffen, warum sollte man daran herumbasteln?“, so Layden im Gespräch. „Jeder respektiert Nintendo, sie sind ein Konkurrent, aber man respektiert alles, was sie getan haben, um diese Branche zu erschaffen, die wir jetzt alle genießen und lieben. Deshalb denke ich, dass sie so weitermachen werden. Und so wie sie es machen, haben sie die richtigen Leute um sich, die richtige Einstellung.“

Weitere Details zur Switch 2 im April

Statt Switch 2 schlugen viele Spieler auch einen völlig neuen Namen vor, andererseits wünschte man sich einen nostalgisch klingenden Namen wie Super Nintendo Switch. Doch auch diese Variante birgt die Gefahr, dass die neue Konsole nur für ein weiteres Modell gehalten wird. Stattdessen folgt Nintendo nun dem Namensschema der PlayStation. Dabei war Sony bislang der einzige Hersteller, der seinen Plattformen eine einfache Nummerierung bescherte.

Nachdem Nintendo bislang nur ein kurzes Teaser-Video zur Switch 2 gezeigt hatte, werden weitere Informationen am 2. April 2025 folgen. An diesem Tag wird das Unternehmen eine ausführliche Direct-Präsentation abhalten. Neben detaillierten Hardware-Spezifikationen, dürften dann auch der Release-Termin und der Verkaufspreis bekannt gegeben werden. Außerdem werden auch die ersten Spiele für die Switch 2 gezeigt werden, nachdem bislang nur ein kurzer Ausschnitt aus dem nächsten „Mario Kart“ zu sehen war.

