PS5 & PS4: Vorbesteller-Charts im PSN – Kingdom Come Deliverance an der Spitze

Das Jahr 2025 nimmt langsam Fahrt auf und in den nächsten Monaten erscheinen zahlreiche neue Spiele, von etablierten Reihen bis hin zu neuen Marken. Einige dieser Titel landen schon vor dem Launch im Warenkorb, sodass sie sich in den Vorbestell-Charts wiederfinden.

Wie die aktuelle Rangliste zeigt, stehen insbesondere AAA-Titel mit verschiedenen Editionen im Fokus. Namhafte Spielereihen wie „Assassin’s Creed“ oder „Monster Hunter“ sind mehrfach vertreten und bieten unterschiedliche Versionen mit exklusiven Zusatzinhalten.

Kingdom Come Deliverance 2 führt die Liste an

An der Spitze der Vorbestell-Charts steht „Kingdom Come: Deliverance 2“ in der Gold-Edition. Die erweiterte Fassung, die für 89,99 Euro angeboten wird, verspricht zusätzliche Inhalte und Boni für Fans des Mittelalter-Rollenspiels. Dazu gehört der Erweiterungspass.

Die Standardversion des Spiels sichert sich ebenfalls einen vorderen Platz. In beiden Fällen ist es der letzte Auftritt in den Vorbesteller-Charts, denn der Launch erfolgt am morgigen Dienstag.

Passend dazu können sich Fans ein Schwert schnappen:

Ebenfalls stark nachgefragt ist „Assassin’s Creed Shadows“, das mit mehreren Editionen vertreten ist. Die Digital-Deluxe-Edition verweilt auf dem zweiten Platz, liegt preislich bei 99,99 Euro und bietet verschiedene Zusatzinhalte, darunter das duale Paket „Sekiryuu“ , das Versteckpaket Sekiryuu und fünf Kenntnispunkte.

Platz 4 ging zum Wochenstart an die Standardversion des Ubisoft-Adventures. Der Launch von „Assassin’s Creed Shadows“ erfolgt Mitte März, sollte es zu keiner weiteren Verschiebung kommen.

Monster Hunter Wilds und weitere gefragte Spiele

Auch die „Monster Hunter“-Reihe erfreut sich großer Beliebtheit. „Monster Hunter Wilds“ erscheint in mehreren Editionen, darunter die Standardversion für 79,99 Euro sowie die Premium-Deluxe-Edition für 119,99 Euro.

Wrestling ist ebenfalls vertreten: „WWE 2K25“ sichert sich mit mehreren Editionen eine hohe Platzierung. Die Bloodline-Edition für 129,99 Euro und die Deadman-Edition für 99,99 Euro wurden in der vergangenen Woche angekündigt. Auch die Standardversion für 74,99 Euro ist in der Rangliste dabei.

Ein kommendes Strategie-Highlight ist „Sid Meier’s Civilization 7“, das mit verschiedenen Editionen in den Charts auftaucht. Neben der Standardversion für 69,99 Euro gibt es die Deluxe Edition für 99,99 Euro und die „Gründer Edition“ für 129,99 Euro.

Abgerundet wird die Liste durch Titel wie „DOOM: The Dark Ages“, „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ und das „Tomb Raider 4-6 Remastered“-Paket.

Die “meistverkauften Vorbestellungen” für PS4 und PS5 in der Übersicht:

Kingdom Come: Deliverance 2 Gold Edition (89,99 Euro) Assassin’s Creed Shadows Digital Deluxe Edition (99,99 Euro) Kingdom Come: Deliverance 2 (69,99 Euro) Assassin’s Creed Shadows (79,99 Euro) Monster Hunter Wilds (79,99 Euro) WWE 2K25 The Bloodline Edition (129,99 Euro) Monster Hunter Wilds – Premium-Deluxe-Edition (119,99 Euro) Sid Meier’s Civilization 7 Gründer Edition (129,99 Euro) Monster Hunter Wilds – Deluxe-Edition (99,99 Euro) WWE 2K25 Deadman Edition (99,99 Euro) Sid Meier’s Civilization 7 Deluxe-Edition (99,99 Euro) Tomb Raider 4-6 Remastered (29,99 Euro) Sid Meier’s Civilization 7 (69,99 Euro) WWE 2K25 Standard Edition (74,99 Euro) Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Deluxe Edition (74,99 Euro) DOOM: The Dark Ages Premium Edition (109,99 Euro) Ambulance Life – Deluxe Edition (54,99 Euro) The First Berserker: Khazan Deluxe Edition (69,99 Euro) RoadCraft – Rebuild Edition (49,99 Euro) RoadCraft (39,99 Euro)

Die hohe Präsenz von Sondereditionen in den Vorbestell-Charts zeigt, dass viele Spieler bereit sind, in Zusatzinhalte und frühzeitigen Zugang mehr Geld zu investieren. Wie sich die Verkaufszahlen nach der Veröffentlichung entwickeln, ist eine Frage, die künftige Verkaufscharts offenbaren. Im Fall von „Kingdom Come: Deliverance 2“ könnten wir die ersten Ergebnisse womöglich schon in den kommenden Tagen erfahren.

Weitere Meldungen zu PS4, PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren