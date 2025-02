PS6: Mit oder ohne Disk-Laufwerk? Ehemaliger PlayStation-Manager äußert sich

Digitale Spiele sind auf dem Vormarsch, während die Disk-Verkäufe immer weiter zurückgehen. Wird Sony aus diesem Grund für die PS6 auf ein Laufwerk verzichten? Diesen Schritt wagte der Hersteller bereits bei der PS5 Pro, die trotz ihres stolzen Verkaufspreises von 799 Euro, kein Laufwerk an Bord hatte. Das sorgte auch unter den Spielern für jede Menge Ärger und Unverständnis.

Mit Blick auf die PlayStation 6 sollte sich Sony also gut überlegen, ob sie die Next-Gen-Konsole tatsächlich ohne Laufwerk anbieten sollten. Etwas gelassener sieht Shawn Layden, der ehemalige PlayStation-Manager, die Situation. Seiner Meinung nach wird die PS6 wie gewohnt ein Laufwerk bieten.

„Schwierig“ sich von physischen Medien zu trennen

In einem Interview mit KiwiTalkz sprach Layden, der von 2014 bis 2018 als Präsident und CEO von Sony Computer Entertainment America tätig war und im Anschluss bis September 2019 als CEO die SIE Worldwide Studios leitete, über die PS6. Als der Moderator darüber spekulierte, dass die nächste Sony-Konsole auf ein Laufwerk verzichten könnte, war Layden davon nicht überzeugt. Demnach sei es noch zu früh und zu „schwer“, sich mit der nächsten Generation bereits vollständig von den physischen Medien zu trennen.

„Nun, eigentlich glaube ich nicht, dass Sony damit jetzt so einfach davonkommen wird“, sagte Layden und verwies im Anschluss auf das vielversprechende digitale Geschäft von Microsoft und der Xbox, die aber nur in einer „handvoll Ländern“ damit wirklich erfolgreich sind.

„Sony, die wahrscheinlich in 170 Ländern weltweit die Nummer eins Plattform stellen, hat eine Verpflichtung und Verantwortung zu sagen: ‚Wenn wir auf Disc-less umsteigen, wie viel meines Marktes ist dann nicht in der Lage, diesen Sprung mitzumachen?‘ Können Nutzer im ländlichen Italien eine anständige Verbindung bekommen, um Spiele zu genießen?“

Als weitere Beispiele führte Layden außerdem auch Militärstützpunkte ohne Internetzugang an, auf denen die PlayStation sehr beliebt sei. Genauso würden Sportler die Konsole gerne mit ins Hotel nehmen. „Der Markt für Sony ist weltweit so groß, dass es für das Unternehmen meiner Ansicht nach schwierig sein wird, selbst bei der nächsten Generation vollständig auf Laufwerke zu verzichten“, so der Ex-PlayStation-Manager abschließend.

Sony verspricht weiterhin Generationssprünge

Ob mit oder ohne Laufwerk: Die PS6 soll in jedem Fall einen deutlichen Generationssprung bieten, so wie man es von Sony gewohnt sei. Das gab das japanische Unternehmen bereits vor geraumer Zeit bekannt, die hinter den Kulissen bereits an der nächsten PlayStation-Konsole arbeiten. Wann mit einer Veröffentlichung zu rechnen ist, steht bislang aber noch nicht fest. Die PS5 wird im November dieses Jahres schließlich erst fünf Jahre alt.

Jüngsten Gerüchten zufolge könnte mit einem Marktstart der PS6 frühestens im Jahr 2027 zu rechnen sein. Das lässt zumindest die aktuelle Entwicklungsphase der Next-Gen-Konsole vermuten, deren Design für das System-on-a-Chip (SoC) einem Leak zufolge bereits abgeschlossen sei. Außerdem soll die CPU der PS6 aktuellen Berichten zufolge auf die fortschrittlichste AMD-Technik setzen.

