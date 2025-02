Silent Hill 2: Kommt mehr? Horror-Remake beschert Konami ein Rekord-Quartal

Dem Remake von „Silent Hill 2“ sei Dank konnte sich Konami über ein Rekord-Quartal freuen und den eigenen Gewinn um 38 Prozent steigern. Ein gutes Zeichen, dass der japanische Hersteller in Zukunft womöglich wieder verstärkt auf das bekannte Horror-Franchise setzen könnte.

Der japanische Entwickler und Publisher Konami hat seine Finanzergebnisse für die letzten neun Monate des aktuellen Geschäftsjahres bis zum 31. Dezember 2024 bekannt gegeben und kann sich vor allem im dritten Quartal (Oktober bis Dezember 2024) über ein besonders erfolgreiches Geschäft freuen.

So erzielte Konami ein Rekord-Quartal, was vor allem auf das Remake von „Silent Hill 2“ zurückzuführen ist, das im Oktober des vergangenen Jahres veröffentlicht wurde und bislang sehr gute Absatzzahlen erzielen konnte. So wurden bis Januar 2025 weltweit mehr als zwei Millionen Exemplare des Survival-Horrors verkauft.

Konami erzielt Rekordgewinne dank Silent Hill 2

Insgesamt konnte Konami in den ersten neun Monaten des aktuellen Geschäftsjahres (via GamesIndustry), das im März 2025 enden wird, ein Gewinnzuwachs von 38,7 Prozent erzielen. So konnte das Unternehmen 560 Millionen US-Dollar einnehmen. Der Umsatz beträgt sogar zwei Milliarden US-Dollar, was im Vergleich zum Vorjahr einem Anstieg von 22,8 Prozent entspricht. Aufgrund der positiven Ergebnisse hat Konami bereits die eigenen Prognosen für das restliche Geschäftsjahr angepasst.

Hauptverantwortlich für die Rekordergebnisse sind neben „Silent Hill 2“ aber noch weitere Titel. So konnten auch die beiden neuen Baseball-Spiele „Professional Baseball Spirits 2024-2025“ und „eBaseball MLB Pro Spirit“ beide zum äußerst erfolgreichen Geschäftsjahr beitragen. Und auch Konamis Konkurrent zu „EA Sports FC“-Reihe „eFootball“ ist nach wie vor gefragt und konnte mehr als 800 Millionen Downloads auf allen Plattformen verzeichnen.

Konami blickt in die Zukunft – mehr Silent Hill?

Auch die Zukunft sieht für Konami ziemlich vielversprechend aus. So hat der Hersteller unter anderem auch die Neuauflagen der Rollenspielklassiker „Suikoden I & II Remaster“ in der Pipeline, die am 6. März erscheinen werden. Nicht zu vergessen ist außerdem das heiß erwartete Remake von „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“, das noch im Laufe dieses Jahres veröffentlicht werden soll. Ein genauer Release-Termin steht bislang noch aus.

Und dann wäre da noch das „Silent Hill“-Franchise, welches nach dem jüngsten Erfolg wieder verstärkt in den Fokus von Konami rücken dürfte. So gab das Unternehmen bereits bekannt, dass man zukünftig „völlig neue Titel produzieren“ wird und die entsprechenden Informationen im Rahmen eines „Silent Hill Transmission Showcase“ enthüllen wird. Aktuell befinden sich mit „Silent Hill f“ und „Silent Hill: Townfall“ zwei weitere Ableger der weltbekannten Horror-Marke in der Mache.

