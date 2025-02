Sonic the Hedgehog 3: Auf dem Weg zum Rekordhalter? Film überholt nächsten großen Namen

Schon kurz nach dem Kinostart im letzten Monat zeichnete sich ab, dass sich „Sonic the Hedgehog 3“ genau wie seine Vorgänger zu einem kommerziellen Erfolg entwickelte.

Aktuellen Zahlen von Box Office Mojo zufolge übertraf „Sonic the Hedgehog 3“ die ersten beiden Teile und spielte mittlerweile 462,5 Millionen US-Dollar ein. Damit übertrumpfte der dritte Kinofilm von Sonic und seinen Freunden den 2019 veröffentlichten Film „Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu“ und sicherte sich den Titel der zweiterfolgreichsten Videospielverfilmung aller Zeiten.

Dies dürfte für „Sonic the Hedgehog 3“ allerdings auch das höchste der Gefühle bleiben. Auf Platz Eins der erfolgreichsten Videospielverfilmungen befindet sich mit einem Einspielergebnis von 1,36 Milliarden US-Dollar „Der Super Mario Bros. Film“ aus dem Jahr 2023.

Das Franchise erreichte kürzlich einen großen Meilenstein

Wie die Einspielergebnisse der bisherigen Filme zeigen, ist „Sonic the Hedgehog“ im Kino nämlich weit davon entfernt, die Popularität von „Super Mario Bros.“ zu erreichen. Dies soll die Erfolge des Franchise natürlich nicht schmälern.

Anfang des Jahres erreichte uns die Meldung, dass die „Sonic the Hedgehog“-Reihe einen großen Meilenstein erreichte. Zusammen spielten die drei Streifen mittlerweile mehr als eine Milliarde US-Dollar ein.

„Sonic the Hedgehog 3“ startete wie eingangs erwähnt im Dezember 2024 in die Kinos und kam sowohl bei den Kritikern als auch den Zuschauern sehr gut an. Der Großteil der Kritiker bezeichnete den dritten Film als den besten Teil der Reihe und lobte neben der Geschichte die spektakuläre Inszenierung.

Auch das Mitwirken des Publikumslieblings Keanu Reeves, der Sonics Widersacher Shadow verkörperte, dürfte seinen Anteil am Erfolg gehabt haben.

Wann erscheint der vierte Film?

Angesichts des erfolgreichen Abschneidens von „Sonic the Hedgehog 3“ dürfte es nur die wenigsten überraschen, dass ein weiterer Film bereits in trockenen Tüchern ist. Offiziellen Angaben zufolge soll „Sonic the Hedgehog 4“ im Frühjahr 2027 den Weg in die Lichtspielhäuser dieser Welt finden.

Mit handfesten Details zum vierten Film halten sich die Verantwortlichen noch zurück. Fest steht bislang wohl nur, dass sich die Fans auf einen weiteren Charakter freuen dürfen, der die Riege rund um Sonic und seine Freunden erweitert: Amy Rose.

Zudem wurde angedeutet, dass Jim Carrey in der Rolle als Dr. Robotnik zurückkehren könnte.

