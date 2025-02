Age of Empires 2 Definitive Edition: Offiziell bestätigt – Nächster Xbox-Titel erscheint für PS5

Age of Empires 2 Definitive Edition:

Schon im letzten Jahr berichteten mehrere Insider, dass die "Age of Empires 2: Definitive Edition" auch für die PS5 erscheint. Heute ließ Microsoft die sprichwörtliche Katze aus dem Sack und kündigte die Umsetzung für die Sony-Konsole offiziell an.

Die Ankündigung, dass das erfolgreiche Rennspiel „Forza Horizon 5“ den Weg auf die PS5 findet, dürfte endgültig verdeutlicht haben, wie ernst es die Verantwortlichen von Microsoft mit ihrer Multiplattform-Strategie meinen.

Heute kündigte der Redmonder Softwareriese nämlich den nächsten Xbox-Titel für die PS5 an. Die Rede ist von der Definitive Edition des Strategie-Titels „Age of Empires 2“. Diese wurde schon im letzten Jahr mit einer möglichen Veröffentlichung für die PS5 in Verbindung gebracht. Nach dem PC-Release im Jahr 2019 folgten 2023 zunächst Umsetzungen für die Xbox-Konsolen.

Im Frühjahr 2025 erscheint die „Age of Empires 2: Definitive Edition“ nun also für die PS5. Zusammen mit einem neuen DLC für alle Plattformen.

Ein legendärer Klassiker feiert sein Comeback

Wie es der Name der „Age of Empires 2: Definitive Edition“ schon verrät, versteckt sich hinter dem Ganzen eine technisch wie spielerisch aufpolierte Version des legendären Strategie-Klassikers „Age of Empires 2“.

Die Entwickler versprechen nicht weniger als 200 Stunden Spielzeit, die mehr als 1.000 Jahre der Menschheitsgeschichte abdecken.

In der Rolle von über 35 unterschiedlichen Zivilisationen stehen die Spieler vor der Aufgabe, die Weltherrschaft zu erlangen. Wahlweise kooperativ oder kompetitiv. Großen Wert legten die Entwickler auf die Tatsache, dass die unterschiedlichen Kampagnen und Zivilisationen geschichtlich fundiert und gewissenhaft umgesetzt wurden.

Um eure Zivilisation zum Erfolg zu führen, meistert ihr abwechslungsreiche Kampagnen, verwaltet eure Rohstoffe und baut ein schlagkräftiges Militär auf.

DLC sorgt für frischen Content

Zu den Inhalten der „Age of Empires 2: Definitive Edition“ gehört das Add-on „The Last Khans“. Diese umfasst drei Kampagnen und vier Zivilisationen. Wem die zur Verfügung stehenden Inhalte nicht reichen sollten, bekommt mit dem im Frühjahr 2025 erscheinenden DLC frischen Content spendiert.

Weitere Details zu den Inhalten des kommenden DLCs möchten die Entwickler zu gegebener Zeit nennen.

„In diesem Frühjahr wird die weltweit beliebte Age of Empires 2: Definitive Edition ihr Debüt auf der PS5 geben. Parallel zu dieser Veröffentlichung veröffentlichen wir eine der aufregendsten herunterladbaren Inhaltserweiterungen zur Age of Empires 2: Definitive Edition, die es je gab“, heißt es in der heutigen Ankündigung.

„Vollgepackt mit neuen Inhalte und neuen Zivilisationen für Ranglistenspiele, die alle Spieler auf den Systemn PC, Xbox und PS5 genießen können.“

Weitere Meldungen zu Age of Empires 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren