Age of Mythology Retold: Nach Xbox-Exklusivität – PS5-Launch samt „Immortal Pillars“ angekündigt

Das Echtzeit-Strategiespiel „Age of Mythology: Retold" wird für die PS5 veröffentlicht. Gleichzeitig erscheint die erste Erweiterung „Immortal Pillars“, die die chinesische Mythologie in das Spiel integriert. Vorbestellungen sind bereits möglich.

Microsoft geht weiter in die Multiplattform-Offensive: Nach der Erstveröffentlichung im vergangenen Jahr für Xbox Series X/S, Xbox One und PC wird „Age of Mythology: Retold“ für die PS5 nachgereicht.

Entwickelt von World’s Edge, Forgotten Empires, Tantalus Media, CaptureAge und Virtuos, bringt das Spiel klassische Echtzeitstrategie mit mythologischen Elementen auf Sonys Konsole. Mit dem Release erhalten alle Plattformen simultane Spielupdates. Auch Crossplay wird unterstützt.

Strategie trifft Mythologie

„Age of Mythology: Retold“ stammt von den Machern der „Age of Empires“-Reihe und verbindet klassische Elemente mit modernen Designansätzen. Im Strategiespiel stehen Götter, mythische Kreaturen und legendäre Helden im Mittelpunkt.

Spieler können aus mehreren Pantheons wählen, darunter griechische, nordische, ägyptische und atlantische Gottheiten, wodurch ihnen göttliche Kräfte zur Verfügung stehen, um Feinde zu besiegen oder das eigene Volk zu stärken.

Ein zentrales Feature von „Age of Mythology: Retold“ ist der Modus „Arena of the Gods“, in dem Spieler 35 mythische Kämpfe bestreiten. Alternativ dürfen sie in klassischen Multiplayer- und Einzelspieler-Modi gegen andere Spieler oder eine KI antreten. Insgesamt bietet das Spiel 50 Kampagnenmissionen, die historische und mythologische Szenarien nachstellen.

DLC „Immortal Pillars“ mit chinesischer Mythologie

Parallel zur PS5-Version erscheint die erste Erweiterung „Immortal Pillars“. Sie führt ein neues Pantheon mit zwölf chinesischen Göttern ein, darunter Fuxi, Shennong und Nüwa. Jede Gottheit verfügt über eigene Kräfte und mythische Einheiten.

Die Erweiterung umfasst eine Kampagne mit neun Missionen, die auf chinesischer Mythologie basieren. Spieler begegnen neuen Kreaturen wie Yazi, Zhuque und Taowu und erkunden sieben neue Karten, die von realen Landschaften Chinas inspiriert sind.

„Age of Mythology: Retold“ erscheint am 4. März 2025 für PlayStation 5. Die Standard-Edition kostet 29,99 Euro, während die Premium Edition für 49,99 Euro über den digitalen Ladentisch geht.

Die erweiterte Fassung beinhaltet fünf Tage Early Access ab dem 27. Februar 2025, das „Gods Pack: Freyr“, das „Legacy Deity Portraits Pack“ sowie die Erweiterung „Immortal Pillars“ und eine noch nicht angekündigte zweite Erweiterung.

Vorbesteller erhalten für den Modus „Arena of the Gods“ zwei exklusive Segen.

Ebenfalls heute angekündigt:

„Age of Mythology: Retold“ ist bereits für Xbox Series X/S, Xbox One und PC über Steam und den Microsoft Store verfügbar. Es kann zudem über den Game Pass gespielt werden. Alle Spielversionen erhalten zukünftige Updates gleichzeitig und unterstützen plattformübergreifende Sessions.

Für Leser, die es verpasst haben: Neben „Age of Mythology: Retold“ und „Age of Empires 2“ bringt Microsoft eine weitere Marke auf die PS5. Erst kürzlich wurde „Forza Horizon 5“ für die Sony-Konsole bestätigt.

