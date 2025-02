Bahnbrechende Funktionen erwartet: EA kauft Realismus-Technologie für EA Sports FC

Electronic Arts (EA) findet seine Sportspiele offenbar noch nicht realistisch genug. So hat das Label EA Sports nun angekündigt, die Firma TRACAB Technologies zu übernehmen, einen führenden Anbieter von optischer Tracking- und Analysesoftware für den Profisport.

Mit dieser Übernahme will das kalifornische Unternehmen seine Sportspiele künftig lebensechter gestalten. Der Präsident von EA Sports, Cam Weber, erwartete im Rahmen einer Pressemitteilung „bahnbrechende neue Funktionen“ von TRACABs Technologien. Weber wörtlich:

„Daten stehen im Mittelpunkt jeder bedeutenden Weiterentwicklung im Sport. Während EA Sports die Zukunft interaktiver Sporterlebnisse mit immer mehr realen Spieldaten vorantreibt, wird TRACAB erstklassige Erfassungs- und Analysetechnologien direkt in unser Portfolio integrieren.“

Neue Technologie verbessert Animationen und Realismus

TRACABs Technologie erfasst 60 Mal pro Sekunde (60 Hz) nahezu alle Bewegungen auf dem Spielfeld. Dabei liefert das kamerabasierte System 600 Millionen Datenpunkte pro Spiel, darunter 65 individuelle Datenpunkte pro Spieler und Schiedsrichter.

Darüber hinaus ermöglicht TRACAB ein Skelett-Tracking mit 21 Gelenkpunkten pro Spieler sowie präzises Ball-Tracking. All diese Daten sollen zu realistischeren Animationen, KI-Verbesserungen und flüssigeren Bewegungen in EA-Sports-Spielen führen. Es ist derzeit noch unklar, ob die Technologie bereits in „EA Sports FC 26“ zum Einsatz kommen wird. Langfristig wird sie aber Teil der Spieleserie sein.

Die Übernahme von TRACAB Technologies durch EA soll bis zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 abgeschlossen sein. Die Daten der Firma sollen allerdings nicht nur in Spielen genutzt werden, sondern auch in der EA-Sports-App.

Diese plant EA, zur weltweit führenden interaktiven Sportplattform auszubauen, und hat neue Features wie Highlight-Wiedergaben, Simulationen sowie alternative Spielübertragungen in Aussicht gestellt. Momentan ist die App ausschließlich in Spanien verfügbar, sie soll jedoch weltweit expandieren.

TRACAB bietet seine Dienste im Bereich optischer Tracking- und Analyselösungen weltweit für Ligen, Verbände, Vereine und Rechteinhaber an. Einsatz findet die Technologie etwa in namhaften Ligen wie der Bundesliga, La Liga und FIFA. Außerdem verfügt TRACAB über ein Tracking-System für den Pferdesport.

