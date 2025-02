Dragon Ball Sparking! Zero: Setzt einen neuen Rekord – Verkaufszahl enthüllt 

Mit „Dragon Ball: Sparking! Zero“ wurde am 11. Oktober des vergangenen Jahres nach über 15 Jahren der erste neue Eintrag der „Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi“-Reihe veröffentlicht. Und das Kampfspiel scheint sich für die Entwickler von Spike Chunsoft zu einem echten Erfolg zu entwickeln.

Wie die Verantwortlichen nun nämlich in einer Pressemitteilung offiziell bekannt gegeben haben, konnten die Verkaufszahlen von „Dragon Ball: Sparking! Zero“ bereits den nächsten wichtigen Meilenstein erreichen. Doch das ist nicht alles: Damit stellte das Anime-Geprügel auch einen neuen Rekord innerhalb der Serie auf.

Sparking! Zero wird zum schnellst verkauften Spiel der Reihe

Wie Entwickler Spike Chunsoft und Publisher Bandai Namco Entertainment bestätigt haben, konnte sich „Dragon Ball: Sparking! Zero“ seit seiner Veröffentlichung im Oktober 2024 weltweit bereits mehr als fünf Millionen Mal verkaufen. Auf welcher Plattform sich das Kampfspiel am besten geschlagen hat, wurde allerdings nicht genannt. Veröffentlicht wurde „Dragon Ball: Sparking! Zero“ für die PS5, Xbox Series X/S und den PC.

Doch neben der beachtlichen Verkaufszahl stellte „Dragon Ball: Sparking! Zero“ auch gleich einen neuen Rekord innerhalb der Serie auf. Dadurch, dass in einem so kurzen Zeitraum bereits so viele Exemplare des Prügelspiels verkauft werden konnte, gilt „Dragon Ball: Sparking! Zero“ ab sofort als das am schnellsten verkaufte Spiel in der Geschichte der Reihe. Bereits in den ersten 24 Stunden nach dem Release konnte man drei Millionen Einheiten absetzen.

Über 180 Dragon-Ball-Charaktere und weitere folgen

Das „Dragon Ball Sparking! Zero“ für Spike Chunsoft und Bandai Namco Entertainment zu einem Erfolg werden könnte, ließen bereits die Test-Wertungen vermuten. So kommt das Kampfspiel auf Metacritic bei 76 eingereichten Reviews auf einen Durchschnittswert von 81 Punkten. Noch besser fallen die Wertungen der Spieler aus, der 8,5 von maximal 10 Punkten beträgt. Dabei ist die Rede unter anderem vom „besten Dragon Ball Battle Simulator“, den es gibt.

So hat „Dragon Ball: Sparking! Zero“ sowohl spielerisch als auch inhaltlich jede Menge zu bieten. Mit mehr als 180 verschiedenen Charakteren verfügt das Prügelspiel auch über die bislang umfangreichste Kämpferriege aller „Dragon Ball“-Videospiele. Erst vor wenigen Wochen wurden im Rahmen eines neuen Updates elf weitere Charaktere nachgereicht, darunter auch Gohan Beast und Orange Piccolo. Dem Season Pass sei Dank, werden in Zukunft außerdem noch weitere Kämpfer hinzugefügt.

