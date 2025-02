Der Koop-Shooter „Helldivers 2“ hat seit seiner Veröffentlichung im Februar 2024 mehrere Updates erhalten, die neben neuen Gegnern auch das Warbond-System „Urban Legends“ einführten. Nun hat der Entwickler Arrowhead Game Studios via PlayStation Blog ein weiteres Inhalts-Update angekündigt.

In dem Beitrag wird es wie gewohnt als „Kriegsanleihe“ bezeichnet und trägt den Namen „Diener der Freiheit“. Die Aktualisierung soll am 6. Februar 2025 erscheinen und natürlich noch mehr Zerstörung über die Gegenspieler von Über-Erde bringen. Dazu gibt sie den Spielern sogar eine Mini-Atombombe im Rucksackformat an die Hand.

Zudem wird die „gelenkte Demokratie“ künftig auch mit Handgranatwerfern, explodierenden Mini-Drohnen sowie einer neuen „Märtyrer-Mechanik“ verteidigt. Das heißt: Der Spieler explodiert nach seinem Tod und lässt seine Feinde gleich mit explodieren. Was „Diener der Freiheit“ sonst noch an praktischen Kampfutensilien bereithält, erfahrt ihr in der untenstehenden Übersicht.

Das enthält die Kriegsanleihe „Diener der Freiheit“ für Helldivers 2

Neue Waffen und Gadgets:

B-100: Tragbare Höllenbombe

Rucksack-Bombe , die vom Spieler oder dessen Mitspielern aktiviert werden kann.

, die vom Spieler oder dessen Mitspielern aktiviert werden kann. Mit einem 10-Sekunden-Timer, der sich nicht abbrechen lässt – also rechtzeitig fliehen.

LAS-17: Zweischneidige Sickle

Überhitzbares Lasergewehr, das nicht nur Gegner, sondern auch den Schützen verbrennt.

GP-20 Ultimatum (Granatenpistole)

Handliche Granatwaffe für den Nahkampf.

für den Nahkampf. Kann sowohl den Feind als auch den Spieler „befreien“, sprich: tödlich sein. Vorsicht ist also geboten.

G-50 Sucher (Explosionsdrohne)

Kleine Drohne , die Gegner erkennt und in ihrer Nähe explodiert.

, die Gegner erkennt und in ihrer Nähe explodiert. Kann wie eine „Mini-Kreuzzug-Drohne“ auf markierte Feinde angesetzt werden.

Neue Rüstungen und Fähigkeiten:

IE-3 Märtyrer und IE-12 Redlichkeit (Mittlere Panzerungen)

Design mit Roben- und Umhang-Elementen.

Passive Fähigkeit „Integrierter Sprengstoff“: Stirbt der Spieler, dann explodiert er und reißt die Gegner um sich herum mit ins nächste Leben.

„Integrierter Sprengstoff“: Stirbt der Spieler, dann explodiert er und reißt die Gegner um sich herum mit ins nächste Leben. Helme mit Masken für den unerschütterlichen Kampf gegen die Feinde von Über-Erde.

für den unerschütterlichen Kampf gegen die Feinde von Über-Erde. Kombinierbar mit den Fre-Liberam und Per-Democrasum-Umhängen.

Kosmetische Extras:

Spielertitel: „Diener der Freiheit“

„Diener der Freiheit“ „Waffe hochheben“-Jubel: Soll die Spielertreue zur gelenkten Demokratie zeigen.

Erfordert das Basisspiel „Helldivers 2“.

Muss mit Über-Credits (In-Game-Währung) freigeschaltet werden.

Einige Inhalte sind erst nach Erreichen eines bestimmten Spielfortschritts verfügbar.

Hier erfahrt ihr alle Highlights des neuen Patches 01.002.101 für „Helldivers 2“:

In „Helldivers 2“ führen Teams von bis zu vier Spielern in prozedural generierten Levels Missionen durch; dabei müssen sie gegen ganze Horden von Gegnern kämpfen. Eine spaßige Funktion des Spiels ist die Anforderung mächtiger Ausrüstungen und Fähigkeiten aus dem Orbit, deren Ankunft die Spieler sprichwörtlich erschlagen kann. Außerdem ist stets freundliches Feuer aktiviert, was strategische Planung und Kommunikation im Team erfordert.

Weitere Meldungen zu Helldivers 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren