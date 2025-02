Helldivers 2: Update bringt Emotes beim Ragdolling, Balance-Anpassungen und mehr

Das neueste Update für „Helldivers 2“ sorgt für umfassende Anpassungen im Spiel. Neben Verbesserungen an Waffen, Ausrüstungen und Mechaniken wurden Fehlerkorrekturen vorgenommen, die das Spielerlebnis optimieren sollen.

Zudem gibt es Änderungen an der Fahrzeugsteuerung sowie Anpassungen am Gas-Statuseffekt. Eine besondere Neuerung ist die Rückkehr der Möglichkeit, Emotes während des Fallens oder in Ragdoll-Animationen zu nutzen.

Neue Mechaniken und Gameplay-Verbesserungen

Das Update für “Helldivers 2” führt mehrere neue Interaktionsmöglichkeiten ein. Spieler können nun Granaten und andere taktische Ausrüstungen einsetzen, während sie sich aus einem SAF lehnen. Zudem wurde laut Changelog das Handling von SAF-Fahrzeugen verbessert, insbesondere in Kurvenfahrten.

Eine weitere Anpassung betrifft den Umgang mit schwereren Gegenständen: Helldivers können jetzt beidhändig geführte Objekte wie Fässer und SEAF-Artilleriemunition beim Laufen tragen. Diese Änderung soll die Beweglichkeit verbessern und verhindern, dass Spieler durch mangelnde Mobilität in gefährliche Situationen geraten.

Das Update umfasst ebenfalls eine Reihe von Anpassungen an Waffen und Ausrüstungen. Der Gas-Statuseffekt von Sprühwaffen wurde von sechs auf zehn Sekunden verlängert. Zudem wurden verschiedene Waffen von “Helldivers 2” hinsichtlich Magazingrößen und Rückstoß optimiert.

Einige Minen haben ebenfalls Überarbeitungen erhalten, darunter die MD-6-Anti-Personen-Minen, deren Schaden von 350 auf 700 verdoppelt und die Abklingzeit von 180 auf 120 Sekunden reduziert wurde. Auch die MD-14-Brandminen sowie die MD-17-Panzerabwehrminen wurden angepasst.

Der „Ballistische Schild“-Rucksack schützt nun vor Nahkampfangriffen, zerbricht jedoch nach einer gewissen Menge an erlittenem Schaden. Der „Guard Dog“ wurde so überarbeitet, dass er Munition spart und Gegner gezielter angreift.

Rückkehr der Emotes beim Ragdolling

Ein von der „Helldivers 2“-Community geschätztes Feature ist wieder verfügbar: Emotes können erneut beim Fallen oder bei Ragdoll-Effekten verwendet werden. Laut Arrowhead beeinflusst dies den Sturzschaden nicht, erlaubt aber eine spielerische Ausdrucksmöglichkeit in riskanten Situationen.

Neben dieser Änderung wurden mehrere Fehler behoben, darunter Probleme mit der Kollision von Landungsschiffen sowie diverse Stabilitätsprobleme, die zu Abstürzen führen konnten. Der komplette Changelog zum Update 01.002.101 von “Helldivers 2” listet alle Änderungen im Detail auf.

Das „Helldivers 2“-Update 01.002.101 stellt eines der umfangreicheren Updates der letzten Monate dar, ist jedoch längst nicht der Abschluss des Supports. Während ein Nachfolger eine Weile auf sich warten lassen dürfte, möchte der Entwickler Arrowhead so lange am Shooter festhalten, wie er gespielt wird.

