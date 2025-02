Kingdom Come Deliverance 2: Platin-Trophäe kostet euch einiges an Lebenszeit

Kingdom Come Deliverance 2:

Wenn ihr es bei der PS5-Version von „Kingdom Come: Deliverance 2“ auf eine Platin-Trophäe abgesehen habt, dann meldet euch schon mal für eine Weile bei euren Angehörigen ab. Denn nun ist bekannt, wie lange es zum „Platinieren“ des Spiels braucht – und das ist ziemlich lang.

Am 4. Februar um circa 17 Uhr wird „Kingdom Come: Deliverance 2“ erscheinen, das neue Open-World-Rollenspiel von Warhorse Studios. Dem Sequel liegt allerdings nicht nur eines der längsten Skripte in der Videospielgeschichte zugrunde, sondern es stellt auch eine größere Herausforderung für Trophäenjäger dar.

Darauf lässt jedenfalls der jüngst veröffentlichte Trophäen-Guide von Powerpyx schließen. Demnach enthält die PS5-Version von „Kingdom Come: Deliverance 2“ eine Platin-Trophäe, zwei Gold-, 12 Silber- und 34 Bronze-Trophäen. Dies klingt eigentlich recht fair, doch für den Erhalt der Platin-Trophäe veranschlagen die Guide-Spezialisten eine Spielzeit von 200 Stunden.

Immerhin: Es ist nur ein Durchlauf nötig

Ihr werdet also lange Zeit in der Rolle des Trophäenjägers unterwegs sein, aber es gibt auch gute Nachrichten. Im Folgenden haben wir einige wichtige Details zur Platin-Trophäe von „Kingdom Come: Deliverance 2“ zusammengefasst:

Anzahl der Trophäen: Insgesamt 49.

Insgesamt 49. Spielzeit: Ungefähr 200 Stunden sind nötig, um alle Trophäen zu erhalten.

Ungefähr 200 Stunden sind nötig, um alle Trophäen zu erhalten. Mehrere Durchläufe nötig? Nein, das Spiel muss nicht mehrfach durchgespielt werden.

Nein, das Spiel muss nicht mehrfach durchgespielt werden. Verpassbare Trophäen: Aktuell sind nur zwei bekannt.

Aktuell sind nur zwei bekannt. Schwierigkeitsgrad: Hat keinen Einfluss auf Trophäen, Anpassungen sind daher nicht nötig.

Hat keinen Einfluss auf Trophäen, Anpassungen sind daher nicht nötig. Kapitelwahl: Bestimmte Kapitel lassen sich erneut spielen, um verpasste Trophäen nachzuholen.

Bestimmte Kapitel lassen sich erneut spielen, um verpasste Trophäen nachzuholen. Freies Erkunden nach der Story? Ja, nach dem Abschluss der Hauptstory bleiben beide Regionen, Trosky und Kuttenberg, vollständig zugänglich.

Übrigens übertrifft das Sequel seinen Vorgänger damit nicht drastisch, aber doch fühlbar. So enthielt „Kingdom Come: Deliverance“ insgesamt zwar 50 Trophäen und somit eine mehr als der Nachfolger. Zum Platinieren des Titels war jedoch „nur“ eine geschätzte Spielzeit von 150 Stunden nötig.

Wer auf die Trophäen des Spiels jedoch nicht scharf ist, der wird trotzdem einiges an Zeit im Böhmen des frühen 15. Jahrhunderts verbringen können. So dauert das Durchspielen der Hauptgeschichte zwischen 50 und 60 Stunden; wer zusätzlich die Welt erkundet und Nebenquests absolviert, muss 80 bis 100 Stunden einplanen.

Wie gut ist „Kingdom Come: Deliverance 2“? Die Testwertungen bieten Orientierung:

„Kingdom Come: Deliverance 2“ ist schon länger in drei Editionen vorbestellbar. Die Standard Edition enthält wie gewohnt das Basisspiel, in der Gold Edition sind außerdem drei geplante DLCs und zusätzliche Ausrüstung enthalten. Die umfassendste Edition ist natürlich die Collector’s Edition, die zu allen Inhalten der Gold Edition noch exklusive Sammlerstücke und thematische Gegenstände bietet.

