Konkurrenz für PS5 und Xbox: Gerüchte um neue Steam-Konsole

Berichten zufolge könnte Valve an einer neuen Konsole arbeiten, die mit PS5 und Xbox Series X/S sowie deren Nachfolgern konkurrieren soll. Hinweise auf eine mögliche Zusammenarbeit mit AMD befeuern die Spekulationen.

Auf dem Konsolenmarkt dominiert seit vielen Jahren der Wettbewerb zwischen Sony und Microsoft, während Nintendo sehr erfolgreich ganz eigene Wege beschreitet. Zwar gab es gelegentlich Unternehmen, die einen Vorstoß auf den Konsolenmarkt wagen wollten. Konkurrenzfähige Resultate sahen wir nicht.

Nachdem Valve mit dem Steam Deck Erfolge im Bereich der Handheld-Konsolen verzeichnen konnte, gibt es Gerüchte über eine stationäre Konsole, die sich direkt mit den aktuellen Modellen von PlayStation und Xbox messen könnte.

Neue Hinweise auf Valves mögliche Konsolenpläne

Bereits Ende letzten Jahres kursierten Spekulationen, dass Valve an einer neuen Konsole arbeitet, die auf der Steam-Plattform basiert. Diese Gerüchte gingen mit Berichten über eine überarbeitete Version des Steam-Controllers und ein neues VR-Headset einher. Offizielle Bestätigungen seitens Valve gab es bisher nicht.

In den vergangenen Stunden hat der Tech-Insider eXtas1s (via Insider Gaming) in den sozialen Medien neue Behauptungen aufgestellt. Seinen Angaben zufolge soll Valve mit AMD zusammenarbeiten, um eine Konsole mit RDNA-4-Technologie zu entwickeln.

Sollte Valve tatsächlich eine stationäre Hardware veröffentlichen, könnte dies den Gaming-Markt nachhaltig beeinflussen. Eine Steam-basierte Konsole würde Spielern ermöglichen, PC-Spiele direkt im Wohnzimmer zu nutzen, ohne auf einen klassischen Gaming-PC angewiesen zu sein.

Dabei wäre nicht zuletzt der Markt für Exklusivtitel ein Faktor, da neben Microsoft auch Sony in den vergangenen Jahren vermehrt Spiele für den PC veröffentlicht hat – mal mehr und mal weniger erfolgreich:

Zugleich gibt es Bedenken, ob ein solches Gerät auf dem Massenmarkt erfolgreich sein könnte. Ein früherer Versuch Valves, mit den Steam Machines eine Konsolenalternative zu etablieren, scheiterte. Daher bleibt abzuwarten, ob das Unternehmen diesmal eine überzeugendere Strategie verfolgt. Mit Steam Deck dürfte das Unternehmen genügend Erfahrung gesammelt haben.

Reaktionen aus der Community

In der Gaming-Community wird das Thema kontrovers diskutiert. Während einige Nutzer eine stärkere Konkurrenz im Konsolensegment begrüßen, sehen andere das mögliche Produkt eher als Nischenlösung.

Ein Reddit-Nutzer kommentierte in Bezug auf das neue Gerücht: „Ich glaube, die Leute nehmen den Wettbewerbs-Teil ein wenig zu ernst. Es wird ein Nischenprodukt wie das Steam Deck. Valve wird damit klarkommen, ob es erfolgreich ist oder nicht.“

Es sei jedoch eine spannende Aussicht – vor allem mit Steam OS und der Möglichkeit, die bereits vorhandene Steam-Bibliothek zu spielen. “Es wird interessant sein zu sehen, wie sie dieses Ding vermarkten”, so der User weiter.

Ein anderer: „So sehr ich mir auch eine neue Konsole von Valve wünschen würde, erwarte ich nicht, dass sie eine nennenswerte Konkurrenz für andere Konsolenhersteller darstellen wird. Der Hauptgrund dafür ist, dass sie ihre Hardware nur in einigen ausgewählten Ländern veröffentlichen.“

Dem stimmte ein weiterer Reddit-User zu: “Gabe Newell lebte während COVID in Neuseeland und das Steam Deck wurde hier noch immer nicht offiziell veröffentlicht.”

Fraglich ist auch, ob womöglich Microsoft involviert ist. Gerüchte über eine lizenzierte Produktion von Xbox-Konsolen geisterten bereits im vergangenen Jahr durch die Gerüchteküche. Und kürzlich hieß es, dass die Redmonder an einem plattformübergreifenden Interface arbeiten.

Da Valve für Verschwiegenheit bekannt ist, bleibt unklar, ob und wann offizielle Informationen zu der möglichen Steam-Konsole veröffentlicht werden. Bis es eine Bestätigung gibt, sollten die aktuellen Spekulationen wie üblich mit Vorsicht betrachtet werden.

Doch was haltet ihr von der Möglichkeit, irgendwann eine Art Steam-Konsole im Wohnzimmer stehen zu haben? Wäre es eine Alternative für eure PS5 bzw. Xbox oder zumindest eine willkommene Ergänzung?

