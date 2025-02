Nintendo Switch 2: Ehemaliger PlayStation-Manager zeigt sich überrascht

In einem Interview sprach Shuhei Yoshida kürzlich über die Enthüllung der Nintendo Switch 2. Der ehemalige PlayStation-Manager hoffe, dass Nintendo noch einige Überraschungen in der Hinterhand hält.

Am 16. Januar hat Nintendo seine kommende Konsole Switch 2 vorgestellt. Allerdings blieb es bei dem Reveal nur bei einem rund zweiminütigen Video, das seinen Fokus auf die äußeren Werte des Geräts legte.

Dies kam nicht bei allen Zuschauern an: Nach der Veröffentlichung des Clips rutschte der Aktienkurs von Nintendo ab. Auch der ehemalige PlayStation-Manager Shuhei Yoshida hatte mehr erwartet, wie er kürzlich in einem Interview angab.

Yoshida überraschte „Mäusesache“

Shuhei Yoshida war kürzlich bei dem YouTube-Kanal „MinnMax“ zu Gast. In dem Interview sprach der Japaner über seine 31-jährige Karriere bei PlayStation sowie andere Themen aus der Spielebranche. Dabei wurde unter anderem auch der Reveal der Nintendo Switch 2 angerissen.

„Ich dachte, die Ankündigung der Switch 2 hätte eine größere Enthüllung sein können“, so Yoshida. „Es stellte sich jedoch als eine Art Vorstellung oder nur eine Bestätigung von Ja, das ist die Switch 2 und das ist die Switch 2 heraus. Ich war erstaunt darüber, dass es nicht mehr Überraschungen gab. Die einzige Überraschung für mich war diese Mäusesache, die sie gezeigt haben.“

Damit bezieht sich Yoshida auf die neuen Joy-Cons der kommenden Hybridkonsole. Diese werden nicht nur magnetisch mit der Nintendo Switch 2 verbunden. Sie sollen angeblich auch mit Hall-Effect-Sticks ausgestattet sein, was dem berüchtigten Joy-Con-Drift Einhalt gebieten soll. An einer Stelle in dem Reveal-Video könnte Nintendo andeuten, dass die Controller der Switch 2 auch als Maus fungieren.

Hält Nintendo noch Überraschungen zurück?

Weitere Einzelheiten zu der nächsten Hybridkonsole aus dem Hause Nintendo will das japanische Unternehmen mit einem Nintendo-Direct-Stream am 2. April enthüllen. Vielleicht wird Nintendo die Zuschauer dabei noch überraschen, hofft zumindest Shuhei Yoshida.

„Da es sich um Nintendo handelt, werden sie sie [die Konsole] hoffentlich auf eine verrückte, erstaunliche Art und Weise einsetzen, mit der die Leute nicht gerechnet haben“, so Yoshida. „Ich hoffe, dass sie bei der nächsten Show Anfang April etwas über Switch 2 enthüllen werden, das uns noch verborgen ist.“

