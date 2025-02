PS Plus Essential: Februar-Spiele freigeschaltet – Nachschub für PS5 und PS4

PS Plus Essential:

Sony hat die PS-Plus-Essential-Spiele für Februar 2025 freigeschaltet. Abonnenten können drei neue Titel ihrer Bibliothek hinzufügen. Mit den Stufen Extra und Premium geht es in Kürze weiter.

Zum Start des neuen Monats erhalten PlayStation-Plus-Mitglieder frischen Spiele-Nachschub für PS4 und PS5. Wie gewohnt stehen die neuen Titel für PS Plus Essential ab dem ersten Dienstag des Monats zum Download bereit, bevor es wenig später mit den Stufen Extra und Premium weitergeht.

Diese Spiele sind im Februar 2025 bei PS Plus Essential enthalten

Ab sofort können PlayStation-Spieler mit einer aktiven PS-Plus-Essential-Mitgliedschaft die folgenden Spiele herunterladen und ihrer Bibliothek hinzufügen:

PayDay 3 | PS5

Veröffentlicht im September 2023

Metascore: 66

User-Score: 3,2

Score im PS Store: 3,2

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

High on Life | PS4, PS5

Veröffentlicht im Juli 2023

Metascore: 67

User-Score: 7.8

Score im PS Store: 4,63

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Pac-Man World Re-Pac | PS4, PS5

Veröffentlicht im August 2022

Metascore: 71

User-Score: 8.2

Score im PS Store: 4,51

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Die Spiele stehen ohne Zusatzkosten zum Download bereit und bleiben für alle Abonnenten nutzbar, solange das Abo aktiv ist. Hierzu ist es allerdings notwendig, sie vor dem Wechsel im kommenden März in die persönliche Bibliothek zu packen.

PS Plus Extra und Premium: Neue Spiele im Februar 2025

Neben der Essential-Stufe profitieren auch die höheren Abo-Stufen von regelmäßigen Updates. Sony wird die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium voraussichtlich am 12. Februar 2025 um 17:30 Uhr ankündigen. Die Freischaltung erfolgt dann am 18. Februar 2025 vor 11 Uhr.

PS Plus Extra bietet eine große Bibliothek mit Spielen für PS4 und PS5, während Premium zusätzliche Klassiker und Cloud-Streaming-Optionen enthält. Im Gegensatz zur Essential-Stufe müssen die Spiele aus diesen Abos nicht zur Bibliothek hinzugefügt werden, um sie über den jeweiligen Monat hinaus spielen zu können. Sie stehen für die Dauer des Abos zur Verfügung, können zwischenzeitlich aber aus dem Angebot entfernt werden.

Wie in jedem Monat werden auch im Februar einige Spiele aus der Bibliothek von PS Plus Extra und Premium entfernt. Da Sony die wegfallenden Spiele rechtzeitig bekannt gibt, bleibt in der Regel genügend Zeit, diese rechtzeitig zu beenden.

Im Februar 2025 trifft es die folgenden Games:

Prognose: Wann erscheinen die März-Spiele?

Auch ein Blick in die etwas weiter entfernte Zukunft ist möglich: Sony folgt bei den PlayStation Plus-Updates meist einem festen Zeitplan. Die neuen Essential-Titel werden am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und bereits in der Vorwoche am Mittwoch um 17:30 Uhr angekündigt.

Daraus ergibt sich für März 2025 folgende Essential-Prognose:

Ankündigung: 26. Februar 2025 um 17:30 Uhr

26. Februar 2025 um 17:30 Uhr Freischaltung: 4. März 2025 gegen 11 Uhr

Die neuen Spiele für PS Plus Extra und Premium werden voraussichtlich am 11. März 2025 angekündigt und am 18. März 2025 freigeschaltet.

Was ist PlayStation Plus?

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Abonnementdienst von Sony, der verschiedene Vorteile für PlayStation-Spieler bietet.

Das Abo ist in drei Stufen unterteilt und umfasst unter anderem:

Essential: Monatlich wechselnde Spiele, Online-Multiplayer, Cloud-Speicher, Share-Play und exklusive Rabatte.

Monatlich wechselnde Spiele, Online-Multiplayer, Cloud-Speicher, Share-Play und exklusive Rabatte. Extra: Alle Essential-Vorteile sowie eine erweiterte Spielebibliothek für PS4 und PS5 sowie Ubisoft+ Classics.

Alle Essential-Vorteile sowie eine erweiterte Spielebibliothek für PS4 und PS5 sowie Ubisoft+ Classics. Premium: Zusätzlich zu den Extra-Inhalten bietet diese Stufe Cloud-Streaming (zum Beispiel über PS Portal), Klassiker aus älteren PlayStation-Generationen, Inhalte aus Sony Pictures Core und zeitlich begrenzte Spieletests.

Die Preise für PlayStation Plus variieren je nach gewähltem Abomodell:

Essential: 8,99 Euro (monatlich) / 24,99 Euro (vierteljährlich) / 71,99 Euro (jährlich)

8,99 Euro (monatlich) / 24,99 Euro (vierteljährlich) / 71,99 Euro (jährlich) Extra: 13,99 Euro (monatlich) / 39,99 Euro (vierteljährlich) / 125,99 Euro (jährlich)

13,99 Euro (monatlich) / 39,99 Euro (vierteljährlich) / 125,99 Euro (jährlich) Premium: 16,99 Euro (monatlich) / 49,99 Euro (vierteljährlich) / 151,99 Euro (jährlich)

Sony bietet gelegentlich auch Rabatte auf PlayStation Plus-Abos an, insbesondere für Neukunden oder Spieler, die ihr Abonnement upgraden möchten.

