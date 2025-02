Star Fox Zero: Nintendos Miyamoto bat Shuhei Yoshida um seine Meinung – „Soll ich ehrlich sein?“

Shuhei Yoshida war über 30 Jahre lang für Sony und die Marke PlayStation in den verschiedensten Funktionen tätig. Nachdem er bereits einer der Gründungsmitglieder des PlayStation-Projekts war, fungierte er von 2008 bis 2019 auch als Präsident der SIE Worldwide Studios. Mitte Januar verabschiedete sich Yoshida schließlich und stieg nach 31 Jahren bei Sony aus.

In einem aktuellen Interview blickte er nun auf seine langjährige Karriere zurück und kam dabei auch auf einen ganz besonderen – wenn vielleicht auch eher unangenehmen – Moment zu sprechen. Diesen teilte er sich mit der Nintendo-Legende Shigeru Miyamoto, der unter anderem der Erfinder von „Super Mario“, „The Legend of Zelda“ und „Donkey Kong“ ist.

Unangenehme Begegnung zwischen Miyamoto und Yoshida

So verriet Yoshida jetzt in einem Interview mit MinnMax, dass es auf der E3 2015 zu der leicht peinlichen Begegnung mit Miyamoto kam. So bat der Nintendo-Entwickler Yoshida darum, dass neue „Star Fox Zero“ für die Wii U auszuprobieren und seine Meinung mit ihm zu teilen. Wie mittlerweile bekannt ist, handelt es sich bei dem Weltraum-Shooter um einen eher unbeliebten Teil der ansonsten so erfolgreichen Reihe. Vor allem die Steuerung mit dem Wii-U-Gamepad wurde kritisiert.

Und so erinnerte sich auch Yoshida an diesen Moment und verriet, dass er sich zunächst nicht sicher war, ob er Miyamoto wirklich seine ehrliche Meinung sagen sollte. „Ich habe das Star Fox-Spiel für die Wii U gespielt“, erzählte Yoshida. „Miyamoto-san selbst hat es vorgeführt. Ich habe das Spiel also vor dem Launch gespielt, und er fragte mich [was ich dachte], und ich sagte nur: ‚Soll ich meine ehrliche Meinung sagen?’“

So störte sich Yoshida vor allem am zweiten Bildschirm auf dem Tablet-Controller der Wii U. „Es war etwas schwierig, auf zwei Bildschirme zu schauen“, verriet der Ex-PlayStation-Boss im Interview. Kein Wunder also, dass er sich in diesem Moment, mit einer wahren Branchengröße wie Miyamoto, etwas unwohl fühlte.

Yoshida blickt auf seine Karriere zurück

Im Verlauf des Interviews blickte Yoshida aber noch auf weitere Momente seiner langjährigen Laufbahn zurück. So sprach er unter anderem auch über die Zusammenarbeit zwischen Sony und Nintendo und über das erste Videospiel, dass man für das Gemeinschaftsprojekt Nintendo PlayStation entwickelte. Außerdem erinnerte er sich an den womöglich schockierendsten Moment seiner Karriere.

Yoshida sprach aber auch über aktuelle Themen und widmete sich unter anderem der Switch 2, die von Nintendo vor rund drei Wochen enthüllt wurde. Dabei hatte sich der ehemalige PlayStation-Manager etwas mehr erhofft, als nur ein kurzes Teaser-Video. Dennoch zeigte er sich von der „Mäusesache“ der kommenden Konsole überrascht.

Zuletzt sprach Yoshida auch über das Scheitern der PS Vita und den Misserfolg der PS VR2. Zudem erklärte er, wieso die PlayStation-Fans Remaster-Spiele unterstützen sollten, wenn sie neue PS5-Titel haben wollen.

Weitere Meldungen zu Nintendo, PlayStation, Shuhei Yoshida.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren