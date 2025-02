Switch 2 notwendig: Nintendo senkt Switch-Prognose und nennt Geschäftszahlen

Die Switch ist auf einem guten Weg, die meistverkaufte Konsole aller Zeiten zu werden und damit die PlayStation 2 abzulösen. Bislang konnte Nintendo 150,86 Millionen Exemplare seiner Hybrid-Plattform absetzen, sodass Nintendo DS (154 Millionen) und auch PS2 (160 Millionen) immer weiter in greifbare Nähe rücken.

Doch im Vergleich zum Vorjahr hat Nintendo mit sinkenden Hardware- und Software-Verkäufen zu kämpfen. Aus diesem Grund ist auch Analyst Dr. Serkan Toto, seines Zeichens Geschäftsführer des Spieleberatungsunternehmens Kantan Games in Tokio, davon überzeugt, dass die Switch 2 gar nicht schnell genug auf den Markt kommen kann.

Hardware- und Software-Verkäufe gingen zurück

Die Nintendo Switch befindet sich mittlerweile im achten Jahr und zuletzt gingen die Verkäufer der Konsole um mehr als 30 Prozent zurück. Auch bei den Switch-Spielen sieht es ähnlich aus: Hier verzeichnete Nintendo einen Rückgang von 24 Prozent, nachdem im letzten Geschäftsjahr starke Titel wie „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ und „Super Mario Bros. Wonder“ die Zahlen ordentlich ankurbeln konnten.

Aus diesem Grund hat das japanische Unternehmen laut dem jüngsten Ergebnisbericht jetzt erneut eine Korrektur der Prognose vorgenommen. So senkte man die erwarteten Switch-Verkäufe auf elf Millionen, nachdem man die Prognose zuletzt erst im November 2024 von 13,5 Millionen auf 12,5 Millionen Einheiten reduziert hatte. Dementsprechend passte Nintendo auch den prognostizierten Betriebsgewinn an und senkte ihn um 22 Prozent auf umgerechnet 1,8 Milliarden US-Dollar.

„Switch 2 kann nicht früh genug kommen“

Deshalb sei auch Dr. Serkan Toto der Meinung, dass die Switch 2 „nicht früh genug kommen kann“, wie er jetzt gegenüber VGC verriet. Darauf würden die Ergebnisse hindeuten. „Es ist jetzt viel deutlicher, wie Nintendo die Lebensdauer, die der Switch zu Beginn des Geschäftsjahres noch verblieben war, überschätzt hat“, so Toto. „Nintendo hat die Prognose für die Hardware-Verkäufe nun schon zweimal nach unten korrigiert, und ich gehe davon aus, dass sie selbst diese gesenkte Prognose verfehlen werden.“

Weiter heißt es: „Ich bin mir nicht sicher, warum sie glaubten, in diesem Geschäftsjahr 14 Millionen Einheiten zu verkaufen, mit einem sehr dürftigen Software-Angebot. Die Switch 2 kann nicht früh genug kommen. Ich hoffe für sie, dass sie nicht, wie nicht wenige Leute glauben, für den Herbst geplant ist.“

Wann die Switch 2 letztendlich erscheinen wird, könnte Nintendo am 2. April 2025 verraten. An diesem Tag wird eine Direct-Präsentation stattfinden, in deren Rahmen die kommende Konsole in aller Ausführlichkeit vorgestellt werden soll. Neben einem möglichen Release-Termin gehören dazu auch der Verkaufspreis und erste Spiele.

Was die Switch anbelangt, stehen im Laufe dieses Jahres noch ein paar große Veröffentlichungen bevor. Nachdem im Januar zuletzt die Neuauflage von „Donkey Kong Country Returns HD“ erschienen ist, folgt am 20. März das Rollenspiel „Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition“. Und auch „Metroid Prime 4: Beyond“ sowie „Pokémon Legenden: Z-A“ sind beide für das Jahr 2025 geplant. Außerdem könnte noch in diesem Monat eine Nintendo Direct stattfinden, auf der weitere Titel für die Switch präsentiert werden – darunter auch eine Art Abschiedsgeschenk.

