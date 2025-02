Switch: Auf dem Weg zur meistverkauften Konsole aller Zeiten? Nintendo veröffentlicht neue Zahlen

Im letzten Monat hatte Nintendo endlich ein Einsehen mit den wartenden Fans und ermöglichte uns im Rahmen der offiziellen Enthüllung einen ersten Blick auf die Hardware der Switch 2.

Zudem kündigte das Unternehmen eine weitere Nintendo Direct an. Der Showcase findet am 2. April 2025 statt und wird uns weitere Details zur Switch 2 liefern. Im aktuellen Geschäftsbericht des japanischen Traditionsherstellers ging Nintendo in dieser Woche noch einmal auf den kommerziellen Erfolg des Vorgängers ein.

Wie der Konzern bekannt gab, erreichte die Switch im abgelaufenen Quartal den nächsten gigantischen Meilenstein und verkaufte sich weltweit mehr als 150 Millionen Mal.

Wackelt der Rekord der PS2?

Genau genommen setzte Nintendo seit dem Launch im März 2017 150,86 Millionen Einheiten der unterschiedlichen Switch-Modelle ab. Rechnen wir noch die Handhelds hinzu, dann befindet sich die Switch nach wie vor auf dem dritten Platz der meistverkauften Videospielsysteme aller Zeiten. Der zweite Platz dürfte für die Switch definitiv in Reichweite sein.

Diesen hat der Nintendo DS mit knapp 154 Millionen verkauften Systemen inne. Doch kann die Switch auch die PS2 vom Thron stoßen?

Im Rahmen des 30. Jubiläums der PlayStation nannte Sony Interactive Entertainment aktualisierte Verkaufszahlen zur PS2. Nachdem das Unternehmen in den letzten Jahren noch von 155 Millionen verkauften PS2-Konsolen sprach, hieß es Ende 2024, dass die Konsole rund 160 Millionen Mal abgesetzt wurde.

Ergänzend zu den Verkaufszahlen der Switch-Hardware veröffentlichte Nintendo neue Verkaufszahlen zur Software. Weltweit erwarben die Kunden laut Nintendo bislang knapp 1,36 Milliarden Switch-Spiele.

Einen nicht zu unterschätzenden Anteil am Erfolg der Switch hatten natürlich die First-Party-Titel. Anbei eine Übersicht über die erfolgreichsten Nintendo-Titel auf der Switch.

Die zehn meistverkauften Nintendo-Titel auf der Switch:

Mario Kart 8 Deluxe – 67,35 Millionen Animal Crossing: New Horizons – 47,44 Millionen Super Smash Bros. Ultimate – 35,88 Millionen The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 32,62 Millionen Super Mario Odyssey – 29,04 Millionen Pokémon Schwert / Pokémon Schield – 26,60 Millionen Pokémon Scarlet / Pokémon Violet – 26,38 Millionen The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 21,55 Millionen Super Mario Party – 21,10 Millionen New Super Mario Bros. U Deluxe – 18,06 Millionen

Neu aufgeführte Titel:

Nintendo Switch Sports – 15,74 Millionen

Super Mario Party Jamboree – 6,17 Millionen (neu)

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – 3,91 Millionen

Paper Mario: The Thousand-Year Door (2024) – 2,06 Millionen

Mario & Luigi: Brothership – 1,84 Millionen (neu)

Luigi’s Mansion 2 HD – 1,80 Millionen

