The Last of Us Staffel 2: Darum muss Abby nicht so muskulös wie im Spiel sein

The Last of Us Staffel 2:

Die zweite Staffel von „The Last of Us“ wird neben Joel und Ellie mit Abby einen weiteren wichtigen Charakter aus der Videospiel-Vorlage bieten, die von Schauspielerin Kaitlyn Dever verkörpert wird. Warum sie nicht so muskulös wie die digitale Abby sein muss, verrieten die Macher nun in einem Interview.

Im April wird die zweite Staffel von „The Last of Us“ ihre Premiere feiern und die Handlung aus Naughty Dogs postapokalyptischen Abenteuer „The Last of Us Part 2“ aufgreifen. Dadurch werden auch jede Menge neue Charaktere eingeführt, zu denen auch Abigail Anderson gehört, die – wie Kenner des Videospiels wissen – eine wichtige Rolle einnehmen wird.

Verkörpert wird Abby in der Serien-Adaption von Schauspielerin Kaitlyn Dever, die sich optisch von der aus dem Spiel bekannten Figur unterscheidet. Nachdem viele Fans bereits mit dem Casting von Bella Ramsey als Ellie unzufrieden waren, meldeten sich nun die Showrunner Neil Druckmann und Craig Mazin zu Wort und erklärten, weshalb die Abby aus der Serie nicht so muskulös sein muss, wie in „The Last of Us Part 2“.

Es geht um Drama statt Gewalt

Wie Druckmann im Gespräch mit dem Magazin Entertainment Weekly erklärte, lege man „mehr Wert auf die schauspielerische Leistung als auf alles andere. Wir brauchen jemanden, der die Essenz dieser Charaktere wirklich einfangen kann…. Uns ist es nicht so wichtig, ob sie genau wie die Figur mit ihren Augenbrauen, ihrer Nase oder ihrem Körper aussehen. Es steht zwar auf der Prioritätenliste, aber unter vielen anderen Dingen, die wir berücksichtigen.“

Demnach sei die Wahl auf Kaitlyn Dever vor allem wegen ihrer Fähigkeiten als Schauspielerin gefallen. „Wir hätten Schwierigkeiten gehabt, jemanden zu finden, der so gut ist wie Kaitlyn, um diese Rolle zu spielen“, so Druckmann weiter. Während Abby im Spiel „fast wie ein Muskelprotz ist, wenn es darum geht, bestimmte Dinge körperlich zu bewältigen“, spiele das in der Serie „keine so große Rolle, weil es nicht so viele gewalttätige Momente gibt. Es geht mehr um das Drama.“

Abby-Darstellerin ermöglicht eine „Verbindung“

Schauspielerin Kaitlyn Dever würde den Serienmachern außerdem die Gelegenheit ermöglichen, Abby etwas anders darzustellen. Mazin ergänzte: „Ich persönlich denke, dass es hier eine fantastische Möglichkeit gibt, jemanden zu erforschen, der vielleicht körperlich verletzlicher ist als die Abby im Spiel, dessen Geist aber stärker ist. Und dann stellt sich die Frage: Woher kommt ihre beeindruckende Natur und wie äußert sie sich? Das ist etwas, das jetzt und später erforscht wird.“

Ebenso war es für „The Last of Us“-Schöpfer Druckmann wichtig, dass man eine Verbindung zur Darstellerin von Abby aufbauen kann und „Kaitlyn hat den Geist des Spiels in sich“, erklärte er. „Für jede heroische Tat gibt es jemanden, der auf der anderen Seite leidet und einen deshalb als Bösewicht ansehen kann. Wenn man Kaitlyn ansieht, ist da einfach etwas in ihren Augen, sodass man, egal was sie erlebt, eine Verbindung zu ihr aufbaut. Es war wichtig, dass wir jemanden gefunden haben, zu dem wir eine Verbindung aufbauen können, so wie wir eine Verbindung zu Bella haben.“

Weitere Meldungen zu The Last of Us, The Last of Us Serie.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren