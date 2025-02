The Last of Us Staffel 2: Kommen weitere Staffeln? Macher über die Handlung und die narrativen Änderungen

The Last of Us Staffel 2:

Im April dieses Jahres wird die Serie „The Last of Us“ mit der zweiten Staffel fortgesetzt, in der die Ereignisse aus dem Spiel „The Last of Us Part 2“ aufgegriffen werden. Wie die Macher nun aber verraten haben, wird man die Handlung über mehrere Staffeln erzählen. Außerdem sprachen sie über die Änderungen im Vergleich zur Videospielvorlage.

Die Serien-Adaption von „The Last of Us“ zählte im Jahr 2023 zu den besseren Produktionen und dementsprechend gespannt warten Fans und Zuschauer auf die zweite Staffel, die im April 2025 starten wird. Dabei werden die neuen Episoden die Handlung von Naughty Dogs „The Last of Us Part 2“ aufgreifen.

Wie die Showrunner Craig Mazin und Neil Druckmann nun aber in einem Interview verraten haben, wird man die gesamte Handlung des Videospiels mit der zweiten Staffel nicht abdecken können. Stattdessen wird es höchstwahrscheinlich noch weitere Staffeln geben. Außerdem sprachen die Verantwortlichen auch über die Änderungen im Vergleich zur Vorlage.

Planung bereits über eine dritte Staffel hinaus

Die kommende zweite Staffel von „The Last of Us“ wird insgesamt sieben Episoden umfassen, doch laut Mazin und Druckmann sei dies nur der Anfang. Obwohl HBO bislang noch keine dritte Staffel bestätigt hat, planen die Verantwortlichen bereits, die Serie weiter fortzuführen. „Ich denke, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass unsere Geschichte über Staffel 3 hinausgeht“, erklärte Mazin im Gespräch mit EW. „Wie weit? Das kann ich nicht sagen. Und das heißt nicht, dass es keine anderen Geschichten gibt, die erzählt werden könnten, aber diese Geschichte ist die, die Neil und ich erzählen.“

Demnach könnte es nach einer dritten Staffel von „The Last of Us“ möglicherweise auch noch weitere Folgen geben, um die vollständige Handlung von „The Last of Us Part 2“ wiedergeben zu können. Neil Druckmann, der Schöpfer von „The Last of Us“, fügte hinzu: „Wir haben einen Plan. Wir wissen, was wir in Zukunft tun müssen, aber wir können Ihnen im Moment nicht genau sagen, wie viele Episoden oder Staffeln wir brauchen, um dorthin zu gelangen.“

Serie wird vom Videospiel abweichen

Außerdem sprachen die Macher auch über die Dinge, die in der Serie anders gemacht werden. So erzählte Druckmann, dass es im Vergleich zum Videospiel „nicht so viel Gewalt von Moment zu Moment gibt. Es geht mehr um das Drama. Ich sage nicht, dass es hier keine Action gibt. Es sind nur wieder andere Prioritäten und Herangehensweisen.“ Ebenso wird es auch Abweichungen von der Zeitlinie geben.

So erklärten die beiden Showrunner, dass eine Serien-Adaption ihre eigenen Herausforderungen bieten würde, weshalb es im „Abweichungen bei der Platzierung der Dinge“ geben wird. Mazin fügte hinzu: „Wir werden sicherlich mit der Zeit herumspielen, so wie es im Ausgangsmaterial war, aber wie Neil sagte, wir haben auf eine Weise herumgespielt, die wir für die Show für angemessen hielten.“

Was die Dichte der einzelnen Folgen betrifft, erläuterte Mazin es wie folgt: „Jede Folge ist wie eine Mahlzeit. Sie können ein leichtes Abendessen zu sich nehmen oder in ein französisches 12-Gänge-Restaurant gehen. Wir haben sieben Folgen. Es sind kalorienreiche, dichte Folgen. Wenn man Action, Drama und Umfang als Dinge betrachtet, die eine epische Natur schaffen, hat jede dieser Folgen eine ziemliche Wucht. Sie werden sich nicht langweilen.“

