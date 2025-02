The Last of Us: Staffel 2 zeigt brutale Szene, die aus dem Spiel herausgeschnitten wurde

The Last of Us:

Die zweite Staffel von „The Last of Us“ wird den Machern zufolge einige Szenen enthalten, die ursprünglich für das Videospiel umgesetzt werden sollten. Laut Neil Druckmann befindet sich darunter auch eine „ziemlich brutale“ Sequenz, die aus dem Spiel entfernt wurde.

Die Serien-Adaption von „The Last of Us“ wird im April dieses Jahres mit einer zweiten Staffel fortgesetzt. Dabei wird die TV-Show offenbar auch zahlreiche Szenen enthalten, die eigentlich schon im Videospiel vorkommen sollten, im Nachhinein aber entfernt wurden.

Bereits die Remaster-Version von „The Last of Us 2“ für die PS5 bot mit den „Lost Levels“ getauften Abschnitten gleich drei neue Segmente, die in der Originalversion nicht vorkamen. Wie die Showrunner Neil Druckmann und Craig Mazin nun verraten haben, hat man diese Inhalte auch für die zweite Staffel der Serie in Betracht gezogen.

Brutale Szene sollte ursprünglich ins Videospiel

Wie Druckmann, seines Zeichens Schöpfer der „Last of Us“-Spiele und kreativer Kopf bei Entwickler Naughty Dog, in einem Interview mit dem Magazin Entertainment Weekly bestätigte, habe man neben dem Material, dass zum ersten Mal in „The Last of Us Part 2“ auf der PS5 zu sehen war, aber noch weitere Szenen für die kommende Staffel, die zuvor aus dem Spiel geschnitten wurden.

Dabei handelt es sich laut Druckmann auch um eine „ziemlich brutale“ Szene. Weitere Details nannte der Showrunner allerdings nicht, sodass sich die Fans noch bis April gedulden müssen, um herauszufinden, um welche Szene es sich handeln könnte. Druckmann fügte lediglich hinzu: „Ich freue mich sehr darauf, wenn die Leute es sehen werden.“

Handlung von Staffel 2 fünf Jahre später und mit neuen Gesichtern

Die Handlung der zweiten Staffel von „The Last of Us“ setzt fünf Jahre nach den Ereignissen der ersten Episoden an und wird die bekannte Handlung aus „The Last of Us 2“ in den Mittelpunkt rücken. Wie die Macher bereits verraten haben, wird man die gesamte Erzählung aber nicht in der sieben Episoden langen zweiten Staffel unterbringen könne. Stattdessen befinden sich bereits weitere Staffeln in der Planung.

Neben Joel und Ellie, die mittlerweile in einer Kommune mit Joels Bruder Tommy und seiner Schwägerin Maria leben, wird die zweite Staffel auch zahlreiche neue Charaktere einführen. Darunter auch Abby, die von Schauspielerin Kaitlyn Dever verkörpert wird. Weshalb sie nicht so muskulös wie ihr Videospiel-Vorbild daherkommen muss, erklärten die Serienschöpfer bereits an anderer Stelle.

Interessanter Fakt: Dever sprach in der Vergangenheit bereits für die Rolle als Ellie vor, als man „The Last of Us“ verfilmen wollte und an eine Serie noch gar nicht zu denken war. Und nun übernimmt Dever die Rolle von Abby. „Wir blieben einfach in Kontakt“, verriet Druckmann. „Ich glaube, Craig hatte die Idee, Kaitlyn für Abby zu nehmen, als wir über Staffel 2 sprachen. Wir haben Kaitlyn gecastet, weil sie eine unglaubliche Schauspielerin ist.“

