Trotz Switch 2: Nintendo wird die erste Switch weiter unterstützen

Die Switch 2 wird noch in diesem Jahr auf den Markt kommen, doch Nintendo wird auch die erste Switch weiterhin unterstützen. Zumindest solange eine Nachfrage danach besteht. Das bestätigte Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa jetzt in einem aktuellen Interview.

In diesem Jahr wird die Switch 2 erscheinen, nachdem Nintendo die neue Hybrid-Konsole vor rund drei Wochen das erste Mal anhand eines kurzen Teaser-Videos vorgestellt hatte. Eine ausführliche Präsentation wird hingegen am 2. April 2025 erfolgen. Dann wird vermutlich auch der Release-Termin und der Verkaufspreis bekannt gegeben.

Doch wie geht es dann mit der ersten Switch weiter? Obwohl die Hardware- und Softwareverkäufe zuletzt zurückgingen, besteht nach wie vor die Möglichkeit, sich den Titel als meistverkaufte Konsole aller Zeiten zu schnappen. Dass Nintendo die Switch so schnell auch nicht aufgeben wird, bestätigte das japanische Unternehmen nun ebenfalls.

Solange Nachfrage besteht, wird Nintendo die Switch unterstützen

So war es Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa höchstpersönlich, der im Rahmen einer Telefonkonferenz erklärte (via VGC), dass man die erste Switch auch zukünftig weiter unterstützen wird – selbst wenn die Nintendo Switch 2 bereits erhältlich sein wird. Allerdings machte er die Dauer der anhaltenden Unterstützung auch von der Nachfrage der Verbraucher abhängig. Dass die Ankündigung der Switch 2 Einfluss auf die Absatzzahlen der Switch nehmen wird, glaubt er außerdem nicht.

Wie genau eine weitere Unterstützung der ersten Switch aussehen könnte, ließ Furukawa offen. Da die Switch 2 im Vergleich zum Vorgängermodell den Gerüchten zufolge deutlich leistungsfähiger sein wird, bleibt abzuwarten, ob Nintendo womöglich Cross-Gen-Titel für beide Konsolen veröffentlichen wird. Es besteht auch die Möglichkeit, dass die erste Switch auf bestimmte noch kommende Spiele verzichten muss.

Switch noch nicht am Ende

Die Switch wurde von Nintendo im März 2017 auf den Markt gebracht und geht mittlerweile in ihr achtes Jahr. Sobald die Switch 2 im Handel erhältlich sein wird, ist davon auszugehen, dass Nintendo den Preis der ersten Konsole reduzieren wird, um die Verkäufe noch einmal kräftig anzukurbeln und die Lagerbestände zu leeren.

Im Gegenzug dazu möchte Nintendo laut Furukawa auch sicherstellen, dass zum Start der Switch 2 genügend Exemplare erhältlich sind. Dadurch möchte man eine Situation vermeiden, die es zur Markteinführung der Switch gegeben hatte. Damals deckten sich die Scalper mit hohen Beständen ein und verkauften diese zu überteuerten Preisen auf Plattformen wie eBay.

Was Switch-Spieler in den kommenden Monaten noch erwarten können, dürfte Nintendo noch im Laufe dieses Monats bekannt geben. So soll demnächst eine Direct-Präsentation stattfinden, auf der die letzten Spiele für die Switch vorgestellt werden. Gerüchten zufolge plant Nintendo auch eine Art Abschiedsgeschenk.

Bereits bekannte Titel, die für die Switch noch ausstehen, sind unter anderem „Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition“, „Metroid Prime 4: Beyond“ und „Pokémon Legenden: Z-A“.

