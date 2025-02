Wreckfest 2: Die ultimative Zerstörung? Trailer liefert Ingame-Eindrücke aus der Crashorgie

Im vergangenen Sommer kündigten THQ Nordic und die Entwickler von Bugbear mit „Wreckfest 2“ den offiziellen Nachfolger zum erfolgreichen Crash-Rennspiel für die Konsolen und den PC an.

Genau wie beim ersten Teil setzt Bugbear auf einen Early-Access-Release auf dem PC, ehe die Vollversion zu einem späteren Zeitpunkt auch für die Konsolen erscheint. Mit einem frisch veröffentlichten Trailer stimmen die Entwickler nicht nur auf den bevorstehenden Early-Access-Start ein.

Gleichzeitig liefert uns der Trailer Ingame-Eindrücke aus „Wreckfest 2“, die verdeutlichen, dass es im Nachfolger genau wie im ersten Teil alles Andere als zimperlich zur Sache geht. Der Early-Access-Start auf dem PC erfolgt am 20. März 2025.

Eine neue Karriere, Online-Modi und mehr

In der offiziellen Ankündigung im vergangenen Sommer wiesen die Entwickler von Bugbear darauf hin, dass sich das Studio die Eindrücke der Spieler zum ersten Teil zu Herzen nahm. Auf Basis des Community-Feedbacks überarbeitete das finnische Studio beispielsweise die Karriere, um für mehr Abwechslung zu sorgen.

Das von den Entwicklern ausgerufene Ziel: Eine Karriere zu bieten, die möglichst viele Spieler zufriedenstellt.

Hinzukommen ganz neue Herausforderungen, in denen ihr am Steuer ungewöhnlicher Fahrzeuge Platz nehmt und versucht, in abwechslungsreichen Veranstaltungen möglichst hohe Punktzahlen zu erreichen. Auch zeitlich begrenzte Events, in denen ihr euch exklusive Belohnungen wie besondere Fahrzeuge sichern könnt, sind enthalten.

Eine umfangreiche Online-Komponente sowie ein Splitscreen-Multiplayer dürfen in „Wreckfest 2“ natürlich ebenfalls nicht fehlen.

Anpassbare Fahrzeuge und ein optimiertes Matchmaking

Bezüglich des Online-Multiplayers ergänzten die Entwickler, dass „Wreckfest 2“ ein komplett überarbeitetes Matchmaking bietet. Dieses soll dafür sorgen, dass ihr auf Spieler trefft, die sich in etwa auf dem gleichen Level befinden wie ihr. Zu den weiteren Features des Nachfolgers gehören die anpassbaren Fahrzeuge.

„Diese Optionen werden nicht nur deine Kreativität beflügeln. Sie geben dir durch neue Panzerungen und Komponentenarten auch die Möglichkeit, deinen Spielstil zu verändern“, heißt es zu den Fahrzeugen.

Die finale Version von „Wreckfest 2“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Wreckfest 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren