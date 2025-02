Apex Legends 2: Kommt doch eine Fortsetzung? EA deutet Apex 2.0 an

„Apex Legends“ ist bereits seit Februar 2019 erhältlich und hat dementsprechend schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Nichtsdestotrotz haben sich Electronic Arts und Respawn Entertainment bislang von einem möglichen „Apex Legends 2“ distanziert. Stattdessen verfolgte man die Weiterentwicklung des ursprünglichen Free2Play-Titels.

Doch wie eine Aussage von Andrew Wilson, seines Zeichens CEO von Publisher EA, nun vermuten lässt, haben die Verantwortlichen ihre Herangehensweise offenbar überdacht. Verantwortlich dafür ist unter anderem die hinter den Erwartungen zurückgebliebene letzte Season von „Apex Legends“ und das sinkende Interesse der Spieler.

EA stellt umfassende Überarbeitung in Aussicht

So stellte Wilson im Rahmen einer Telefonkonferenz am gestrigen Dienstag zunächst ein „umfassendes Update“ für Apex Legends in Aussicht. Das sei erforderlich, um den kostenlosen Multiplayer-Shooter wieder auf die Erfolgsspur zu führen. „Die Entwicklung des Geschäfts dieser Franchise hat sich seit einiger Zeit nicht in die Richtung bewegt, die wir uns gewünscht haben“, erklärte Wilson. „Wir glauben, dass es eine Zeit geben wird, in der wir Apex als breite Spielerfahrung umfassender aktualisieren müssen, und das Team arbeitet fleißig daran.“

Allerdings stellte Wilson klar, dass mit diesem Update nicht in nächster Zeit zu rechnen sei, da aktuell das nächste „Battlefield“ im Fokus von EA stehe. Stattdessen könnten die Spieler von „Apex Legends“ etwas „nach Battlefield“ erwarten. Außerdem fügte er hinzu, dass es zu einem späteren Zeitpunkt ein noch umfangreiches Update geben könnte – eine Art „Apex Legends 2.0“.

„Unsere Erwartung ist, dass Apex eine dieser Franchises sein wird [die über Jahre hinweg weiter wachsen werden], und dass es irgendwann, auf einem längeren Zeithorizont, ein noch größeres, bedeutsameres Update für diese breitere Spielerfahrung geben wird, ein Apex 2.0, wenn man so will“, so Wilson. „Dies wird nicht die endgültige Inkarnation von Apex sein. Das Team bleibt unglaublich engagiert.“

Apex Legends zuletzt mit Problemen

Zuletzt äußerte sich Wilson im Oktober des vergangenen Jahres zu „Apex Legends“ und teilte mit, dass ein „Apex 2.0“ nicht Teil der Pläne sei. Begründet wurde diese Entscheidung mit der Aussage, dass neue Versionen von Live-Service-Spielen „fast nie so erfolgreich“ sind, wie die ursprünglichen Fassungen. Nachdem EA mit „Apex Legends“ zuletzt aber immer mehr Schwierigkeiten hatte, haben sich die Pläne jetzt offenbar geändert.

So gingen die Spieler von „Apex Legends“ zuletzt auf die Barrikaden, nachdem die Entwickler grundlegende Änderungen am Battle-Pass-System vorgenommen hatten. Außerdem hat der Free2Play-Shooter schon seit längerer Zeit ein Problem mit Cheatern. Dazu kommt, dass EA angeblich die Ideen der Entwickler und aus der Community abgeblockt haben soll.

Momentan findet in „Apex Legends“ ein Crossover-Event mit „Final Fantasy 7: Rebirth“ statt, wodurch unter anderem Clouds bekanntes Buster-Schwert seinen Weg ins Spiel gefunden hat. Aus dem Rollenspiel entliehene Materia können den Waffen zudem spezielle Boni verleihen.

