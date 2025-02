Battlefield 6: EA will nicht mit GTA 6 und Doom konkurrieren – Verschiebung möglich

Der EA-Chef Andrew Wilson hat im Rahmen einer Q&A-Runde mitgeteilt, dass der Publisher eine Verschiebung von „Battlefield 6“ in Betracht zieht. Grund dafür sind wahrscheinlich große Spieleveröffentlichungen wie „Grand Theft Auto 6“ und „Borderlands 4“.

Im Rahmen des vierteljährlichen Investoren-Calls am 4. Februar teilte der EA-CEO Andrew Wilson unter anderem den Erscheinungstermin der nächsten „Battlefield“-Ausgabe mit. Diese sei „irgendwann im Geschäftsjahr 2026“ zu erwarten.

Konkret bedeutet dies einen Release zwischen April 2025 und März 2026, da EA Geschäftsjahre – wie manche andere Unternehmen auch – selbst definiert. So befindet sich der kalifornische Publisher gegenwärtig zwar im Geschäftsjahr 2025, doch dieses wird im März 2025 enden.

EA schließt Verschiebung von Battlefield 6 nicht aus

Wie Gamesradar berichtete, fand nach dem Investoren-Call eine Q&A-Runde statt. In deren Rahmen wurde Wilson gefragt, wie sich das ungewöhnlich volle Veröffentlichungsjahr 2025 auf „Battlefield 6“ auswirkt. Darauf antwortete der CEO wörtlich:

„Ich glaube, dieses Jahr könnte im Hinblick auf die Konkurrenz besonders komplex werden. Es könnten Dinge passieren, die uns dazu bringen, unseren Veröffentlichungszeitpunkt noch einmal zu überdenken. Unser Ziel ist aktuell das Geschäftsjahr 2026.“

Weiter sagte Wilson, dass „Battlefield 6“ großartig und bereit sei. Sollte man bei EA jedoch feststellen, dass der angepeilte Termin nicht das optimale Fenster ist, dann würde man eine Alternative in Betracht ziehen. Eine, die EA die „nötige Zeit, Energie und Möglichkeit zur Spielergewinnung“ gibt.

Andrew Wilson bezog sich mit seiner Aussage wahrscheinlich auf große Namen wie „Grand Theft Auto 6“, „Doom: The Dark Ages“ und „Borderlands 4“, deren Veröffentlichung in diesem Jahr erfolgen soll – oder könnte. Deshalb wird EA den Termin für „Battlefield 6“ genau abwägen.

EA: „Haben mehr investiert als in jeden anderen Teil“

Laut Wilson habe EA mehr in das kommende „Battlefield“-Spiel investiert als in alle vorherigen Teile; an der Entwicklung seien vier Studios beteiligt. Ziel sei es, das „größte Battlefield aller Zeiten“ zu schaffen.

Um das Erlebnis anhand von Spieler-Feedback zu optimieren, hat Wilsons Unternehmen kürzlich ein Testprogramm mit dem Namen „Battlefield Labs“ ins Leben gerufen. Auch das zeigt: EA will ein Launch-Debakel wie bei „Battlefield 2042“ unbedingt vermeiden.

Mehr zum Thema „Battlefield 6“:

Obwohl „Battlefield 2042“ schon kurz nach dem Start 70 Prozent der Spieler verloren hatte, unterstützte EA den Ego-Shooter weiterhin. Insgesamt erschienen bis zum April 2024 sieben Saisons, danach erhielt das Spiel noch kleinere Patches.

Weitere Meldungen zu Battlefield 6, Electronic Arts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren