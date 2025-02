Battlefield Next: Release-Zeitraum angekündigt – Einfluss durch GTA 6?

Battlefield Next:

Electronic Arts hat bekannt gegeben, in welchem Zeitraum das nächste "Battlefield" erscheinen wird. Kurz zuvor gewährte der Publisher erste Gameplay-Einblicke und stellte eine Testumgebung für die Community vor.

Nach der Veröffentlichung von „Battlefield 2042“ im Jahr 2021 richtet Electronic Arts den Fokus auf den nächsten Ableger der Shooter-Reihe. Heute hat das Unternehmen verraten, welchen Release-Zeitraum man anstrebt.

Kurz zuvor wurden erste Pre-Alpha-Gameplay-Szenen veröffentlicht, die einen Einblick in die Entwicklungsfortschritte geben. Diese kurzen Ausschnitte waren Teil einer Ankündigung zu neuen Testmöglichkeiten für die Community.

Release-Zeitraum und Blick auf GTA 6

Im Rahmen der aktuellen Quartalszahlen hat Electronic Arts bestätigt, dass das neue “Battlefield” im Geschäftsjahr 2026 erscheinen soll. Dies entspricht einem Zeitraum zwischen dem 1. April 2025 und dem 31. März 2026.

Der genaue Termin dürfte auch von “GTA 6” abhängen. Dessen Publisher Take-Two spricht weiterhin von einem Release im Herbst 2025. Ob es dabei bleibt, ist eine offene Frage. Insider gehen von einer Verschiebung in das kommende Jahr aus und glauben, dass andere Publisher dem Rockstar-Blockbuster weiträumig aus dem Weg gehen. Das dürfte auch für Electronic Arts und “Battlefield” gelten.

Fest steht hingegen: Mit der Entwicklung von „Battlefield“ sind vier interne Studios betraut, die unter dem Namen Battlefield Studios zusammengefasst sind. DICE aus Stockholm verantwortet den Multiplayer, während Motive sowohl an Multiplayer-Karten als auch Einzelspieler-Inhalten arbeitet. Criterion fokussiert sich auf die Einzelspieler-Kampagne, und Ripple Effect entwickelt neue Spielerfahrungen für das Franchise.

Welches Setting ist geplant? Das kommende „Battlefield“ wird nach den historischen Schauplätzen früherer Ableger wieder in einem modernen Szenario angesiedelt sein.

Bereits 2024 sprach Vince Zampella, Leiter der EA Studios Organization, über die zukünftige Ausrichtung der Reihe: „Ich meine, wenn man auf den Höhepunkt oder die Krönung von Battlefield zurückblickt, dann ist es diese Battlefield 3… Battlefield 4-Ära, in der alles modern war.“

Erste Konzeptzeichnungen deuten unter anderem auf Schiff-zu-Schiff- und Helikopterkämpfe hin. Auch Naturkatastrophen wie Waldbrände könnten Teil des Spiels werden.

Verfeinerungen und Neuerungen: Laut EA wird das neue „Battlefield“ bekannte Modi beibehalten, gleichzeitig aber neue Konzepte erproben. Das Klassensystem mit den Rollen Sturmsoldat, Pionier, Versorgung und Aufklärung soll weiter verfeinert werden, um taktische Tiefe zu schaffen.

Battlefield Labs: Community wird in die Entwicklung einbezogen

Zunächst steigen ausgesuchte Spieler ein: EA hat in dieser Woche eine neue Testinitiative ins Leben gerufen: die Battlefield Labs. Hier sollen grundlegende Spielmechaniken frühzeitig erprobt werden.

„Das ist ein beispielloser Moment für Battlefield“, erklärte EA. „Wir werden damit beginnen, die Grundpfeiler des Spiels zu testen, wie den Kernkampf und die Zerstörung. Dann gehen wir zum Gleichgewicht und Feedback für unsere Waffen, Fahrzeuge und Gadgets über, was letztendlich dazu führt, dass all diese Teile in unseren Karten, Modi und im Teamspiel zusammenkommen.“

Spieler können sich für die geschlossenen Tests registrieren. Die ersten Einladungen werden an mehrere Tausend Teilnehmer in Europa und Nordamerika verschickt, bevor das Programm auf weitere Regionen ausgeweitet wird.

Mehr zu den Battlefield Labs:

Name und Plattformen noch unklar

EA hat bisher weder die unterstützten Plattformen noch den finalen Namen des neuen „Battlefield“ bekannt gegeben. Auch konkrete Details zu besonderen Editionen oder zusätzlichen Inhalten stehen noch aus.

Zumindest bei den Plattformen dürfte es keine großen Überraschungen geben: Dazu zählen aller Voraussicht nach die Konsolen PS5 (Pro) und Xbox Series X/S sowie der PC.

Die Entwicklung des Spiels befindet sich laut EA in einer kritischen Phase. Spielerfeedback werde eine entscheidende Rolle spielen, um den Titel weiter zu verbessern. „Wir führen unermüdlich Spieletests durch, aber euer Feedback wird unsere Entwicklung vorantreiben, während wir danach streben, die perfekte Balance zwischen Form, Funktion und Feeling zu finden“, erklärte EA.

