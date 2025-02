Capcom Fighting Collection 2: Release-Termin mit Trailer angekündigt

Hinter dem Namen „Capcom Fighting Collection“ verbergen sich zehn klassische Arcade-Kampfspiele, die Capcom zwischen 1994 und 2003 veröffentlichte. Das Besondere an der Sammlung ist, dass alle fünf Titel der „Darkstalkers“-Reihe enthalten sind. Damit wurde erstmals die komplette Serie außerhalb Japans veröffentlicht.

Zwar ist der Name der Kollektion nicht in Capcoms Liste der „Platinum Titles“ enthalten, sodass sie sich weniger als eine Million Mal verkaufte. Dennoch lohnte es sich offenbar für den Arcade-Veteranen, denn mit der „Capcom Fighting Collection 2“ wird bald eine Nachfolge-Sammlung auf den Markt kommen.

Capcom vs. SNK

„Capcom Fighting Collection 2“ soll am 16. Mai 2025 erscheinen, und zwar für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Damit hält es das Spiele-Paket bei den Release-Plattformen genau wie der Vorgänger – es wird also keine Versionen für aktuelle Konsolen geben.

Zusammen mit der Termin-Ankündigung eröffnete Capcom die Vorbestellungen für die Sammlung – und bewarb diese auch gleich mit einem Pre-Order-Trailer. Dieser stellt über knapp 5 Minuten alle darin enthaltenen Titel vor. Dabei handelt es sich um:

Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 PRO

Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001

Capcom Fighting Evolution

Street Fighter Alpha 3 Upper

Power Stone

Power Stone 2

Project Justice

Plasma Sword: Nightmare of Bilstein

Der Pre-Order Trailer verrät die Inhalte der Capcom Fighting Collection 2.

Die Kollektion erscheint sowohl physisch als auch digital

Wie aus der offiziellen Website für „Capcom Fighting Collection 2“ zu entnehmen ist, gibt es das Prügelspiel-Paket momentan nur in einer Standard-Edition. Diese ist digital (alle Plattformen) und physisch (für PlayStation 4 und Nintendo Switch) verfügbar, der Preis beträgt für alle Fassungen circa 40 Euro.

Zusätzlich bietet Capcom das „Capcom Fighting Collection 1 & 2 Bundle“ an, das alle 18 Spiele der beiden Sammlungen enthält. Das Bundle kann derzeit allerdings nicht vorbestellt werden.

Die Entwickler von „Ninja Gaiden 4“ haben etwas über die Hauptfiguren verraten:

Beide Spielesammlungen bieten Online-Spielmodi samt Rollback-Netcode, Trainingsmodi, Zuschauerfunktionen sowie Galerien mit Konzeptgrafiken und Soundtracks. Hervorzuheben sind die „Capcom vs. SNK“-Titel, die für ihre Crossover-Kämpfe zwischen Capcom- und SNK-Charakteren bekannt sind. Außerdem ist die „Power Stone“-Reihe für ihr innovatives 3D-Kampfspiel-Design beliebt.

Weitere Meldungen zu Capcom Beat Em’ Up Bundle, SNK vs. Capcom.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren