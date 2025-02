Devil May Cry: Verplappert? – Möglicher Hinweis auf ein Remake aufgetaucht

Was hält die Zukunft für Capcoms "Devil May Cry"-Spielereihe bereit? Vergil-Synchronsprecher Daniel Southworth könnte im Rahmen eines Panels zum Franchise vor einiger Zeit womöglich einen kleinen Hinweis geliefert haben.

Seit dem Release von „Devil May Cry 5“ vor gut sechs Jahren ist es still geworden um Capcoms beliebte Character-Action-Spielereihe. Seither rätseln Fans des Franchise, wie die Abenteuer von Dante, Nero & Co. fortgeführt werden könnten. Erwartet uns ein sechster Hauptteil, ein weiteres Reboot oder geht es doch in eine andere Richtung? Ein bekannter Synchronsprecher der Reihe könnte sich nun verplappert und einen wichtigen Hinweis geliefert haben.

Hierbei handelt es sich um Daniel Southworth („Power Rangers Time Force“), der seit „Devil May Cry 3: Dantes Erwachen“ dem weißhaarigen Halbdämon Vergil seine markante Stimme leiht. Auch in den zwei Nachfolgern sowie weiteren Capcom-Games hat der Schauspieler Dantes Zwillingsbruder gesprochen. Während eines Auftritts bei der Power Morphicon 2024 im August des letzten Jahres könnte Southworth die Arbeiten an einem „DMC“-Remake enthüllt haben.

Ein junger Vergil? – „Ich bin bekannt dafür, alles auszuplaudern“

Genauer sagte Daniel Southworth im Rahmen seines Auftritts, wie The Nerd Stash (via Push Square) berichtet, er habe er „zwei, drei oder vier Wochen zuvor“ die Arbeiten an einem Videospiel abgeschlossen. Anschließend ergänzte der Schauspieler: „Ich will keine Titel oder so nennen, weil ich dafür bekannt bin, alles auszuplaudern… aber sie haben mich gebeten, meine Stimme so zu sprechen, wie sie 2004 oder so war.“ Danach ergänzte Southworth noch ein interessanten Detail.

Die Verantwortlichen während der Sprachaufnahmen zum geheimnisvollen Videospiel hätten Southworth nämlich eine bestimmte Frage gestellt, wie dieser verraten hat: „[Sie fragten] Kannst du die jüngere Vergil-Version machen? Das war also eine Herausforderung.“

Gerüchte um ein Remake des ersten „Devil May Cry“-Spiels kursieren bereits seit geraumer Zeit durch die Weiten des Internets und erhalten durch Daniel Southworths Äußerungen natürlich neue Nahrung. Da er die Stimme einer „jüngeren Vergil-Version“ erwähnt, wäre jedoch auch eine Neuauflage von „Devil May Cry 3“ im Bereich des Möglichen. Offiziell arbeitet Capcom derzeit allerdings weder an einem „DMC1“- noch an einem „DMC3“-Remake.

Da Southworth des Weiteren im Laufe seiner Karriere abseits seiner Rolle von Vergil im „Devil May Cry“-Franchise auch an weiteren Games mitgewirkt hat, könnte er sich auch auf die Arbeiten an einem komplett anderen Titel bezogen haben. Was Capcom in Zukunft im Gaming-Bereich mit seiner „Devil May Cry“-Reihe vorhat, bleibt somit abzuwarten.

Dafür dürfen sich alle wartenden Fans auf eine neue „DMC“-Zeichentrickserie freuen, die am 3. April 2025 exklusiv bei Netflix startet.

Würdet ihr euch über ein Remake von „Devil May Cry 1“ oder „Devil May Cry 3“ freuen?

