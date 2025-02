Elden Ring Nightreign: Releasezeitraum des Spin-offs bekannt? Ankündigung soll bald erfolgen

Mit "Elden Ring: Nightreign" entsteht bei den Entwicklern von FromSoftware ein kooperatives Spin-off zum erfolgreichen Rollenspiel. Wie der bekannte Insider Tom Henderson berichtet, soll Bandai Namco Games in Kürze den finalen Releasetermin des Spin-offs enthüllen. Doch wann dürfen wir mit der Veröffentlichung rechnen?

Auf den The Game Awards 2024 im vergangenen Dezember kündigten Bandai Namco Games und die Entwickler von FromSoftware ein neues „Elden Ring“-Projekt an.

Zur Überraschung vieler handelte es sich dabei allerdings nicht um einen Nachfolger. Stattdessen stellte FromSoftware mit „Nightreign“ ein kooperatives Spin-off mit einem Roguelike-Ansatz vor. Auserwählte Spieler erhalten im Rahmen eines Netzwerktests vom 14. bis zum 17. Februar 2025 die Möglichkeit, „Nightreign“ erstmals selbst anzuspielen.

Der Netzwerktest ist jedoch nicht das einzige, worauf sich die Community in den nächsten Tagen freuen darf. Stattdessen sollen Bandai Namco Games und FromSoftware eine weitere Ankündigung vorbereiten: Die Enthüllung des finalen Releasetermins.

Wann erscheint das kooperative Spin-off?

Wie der für gewöhnlich gut informierte Industrie-Insider Tom Henderson berichtet, sollen die Verantwortlichen den Releasetermin von „Elden Ring: Nightreign“ in der nächsten Woche verkünden. Genauer gesagt am kommenden Mittwoch, den 12. Februar 2025. Doch wann dürfen wir mit dem Release rechnen?

Einen konkreten Termin nannte Henderson zwar nicht, wies jedoch darauf hin, dass „Elden Ring: Nightreign“ für eine Veröffentlichung im Mai 2025 vorgesehen ist.

Weiter gibt der gut vernetzte Insider an, dass im Zuge der Enthüllung des finalen Releasetermins auch das Preview-Embargo fällt.

Sollten sich die Angaben von Henderson wie so oft bewahrheiten, stehen uns in der nächsten Woche also sowohl der Releasetermin von „Elden Ring: Nightreign“ als auch frische Eindrücke und Details ins Haus.

Zieht alleine oder zu dritt ins Abenteuer

Spielerisch unterscheidet sich „Nightreign“ deutlich von „Elden Ring“. Wie eingangs erwähnt, verfolgt das kooperative Spin-off einen Roguelike-Ansatz. Wahlweise alleine oder in einer Gruppe mit drei Spielern startet ihr in Abenteuer, die sich aus insgesamt drei Ingame-Tagen zusammensetzen.

Tagsüber versucht ihr, euren Helden bestmöglich zu stärken und auf die in der Nacht lauernden Gefahren vorzubereiten.

Dabei wird eure Bewegungsfreiheit durch einen giftigen Nebel immer stärker eingeschränkt. Zu den spielerischen Highlights von „Nightreign“ gehören die knackigen Bosskämpfe. Wie FromSoftware Ende 2024 bestätigte, dürfen sich „Dark Souls“-Fans auf ein Wiedersehen mit bekannten Bossen der Reihe einstellen.

„Elden Ring: Nightreign“ erscheint für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

