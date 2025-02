Jurassic World Die Wiedergeburt: Erster Trailer entfesselt gefräßige Dinosaurier

Die „Jurassic World“-Reihe wird in diesem Jahr mit „Jurassic World: Die Wiedergeburt“ fortgesetzt, der unter anderem Scarlett Johansson und Mahershala Ali auf eine gefährliche Dino-Expedition schicken wird. Nun steht der erste Trailer zum kommenden Film bereit, der unter anderem die gefräßigen Reptilien in Aktion zeigt.

Nach der „Jurassic Park“-Trilogie startete im Jahr 2018 mit „Jurassic World“ die nächste Filmreihe rund um den bekannten Dinosaurier-Erlebnispark. Mit „Jurassic World: Die Wiedergeburt“ wird nun in diesem Jahr der nächste Teil in den Kinos starten – genauer gesagt am 2. Juli 2025.

Um auf den bevorstehenden Kinostart einzustimmen und einen ersten Eindruck zu vermitteln, steht ab sofort ein brandneuer Trailer zu „Jurassic World“ bereit. Dieser zeigt nicht nur die neuen Darsteller in Aktion, sondern gewährt auch einen Blick auf die imposanten Reptilien, die sich einmal mehr besonders gefräßig präsentieren.

Auf der Suche nach einem Heilmittel

Wie der Titel des Films bereits vermuten lässt, wollen die Verantwortlichen mit „Jurassic World: Die Wiedergeburt“ eine neue Ära einleiten und so wird die Geschichte fünf Jahre nach den Ereignissen auf Isla Nublar angesiedelt sein. Dieses Mal begibt sich eine Expedition aus Experten auf die Suche nach genetischem Material der größten Dinosaurier, um ein bahnbrechendes Heilmittel herzustellen. Dafür müssen die Urzeit-Kolosse sowohl an Land, zu Wasser als auch in der Luft ausfindig gemacht werden.

Doch als eine Familie mit ihrem Boot von Wassersauriern angegriffen wird, stranden sie alle gemeinsam auf einer abgelegenen Insel, die ein düsteres Geheimnis birgt, das jahrzehntelang unentdeckt blieb. So befindet sich auf dem Eiland eine Jurassic-Park-Forschungseinrichtung, die zum Ärger der unfreiwilligen Besucher die gefährlichsten Dinosaurier beherbergt.

Rogue-One-Regisseur setzt Scarlett Johansson und Co. in Szene

Zu sehen sind in „Jurassic World: Die Wiedergeburt“ unter anderem Scarlett Johansson („Marvel’s The Avengers“) als Zora Bennett, eine erfahrene Expertin für verdeckte Operationen sowie Mahershala Ali („Green Book“) als ihr treuestes Crew-Mitglied. Die Rolle des Paläontologen Dr. Henry Loomis übernimmt Jonathan Bailey („Wicked“), während Rupert Friend („Obi-Wan Kenobi“) Big-Pharma-Vertreter Martin Krebs mimt.

Auf dem Regiestuhl nimmt Gareth Edwards platz, der die bekannte Blockbuster-Reihe mit „Jurassic World: Die Wiedergeburt“ in eine neue Richtung lenken soll. Edwards machte sich in der Vergangenheit bereits durch Filme wie „Rogue One: A Star Wars Story“ oder „Godzilla“ einen Namen. Verantwortlich für das Drehbuch zeigt sich der mit „Jurassic Park“ vertraute David Koepp. Und auch die Produzenten, Frank Marshall und Patrick Crowley, sind bereits seit längerer Zeit im weltbekannten Franchise involviert.

