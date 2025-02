Just Cause: Film-Adaption nimmt Gestalt an – Erfolgreicher Drehbuchautor an Bord

Just Cause:

Bereits seit mehreren Jahren tüftelt Square Enix an einer Film-Adaption von „Just Cause“, die mittlerweile in Zusammenarbeit mit Universal Pictures entsteht. Nachdem mit Ángel Manuel Soto („Blue Beetle“) zuletzt auch ein Regisseur gefunden wurde, macht das Projekt jetzt immer weiter Fortschritte.

So konnte inzwischen auch ein Drehbuchautor verpflichtet werden, der sich um die Handlung des „Just Cause“-Films kümmern wird. Dabei handelt es sich um einen gleichermaßen erfolgreichen und bekannten Schreiberlin, der vor allem im Action-Bereich auf eine umfassende Expertise zurückgreifen kann.

Jack-Ryan-Autor schreibt Drehbuch für Just Cause

Wie TheWrap nämlich exklusiv in Erfahrung gebracht haben will, ist ab sofort Aaron Rabin mit an Bord, um das Drehbuch für „Just Cause“ zu verfassen. Rabin dürfte vor allem durch die Actionserie „Tom Clancy’s Jack Ryan“, in der Schauspieler John Krasinski in der Rolle des titelgebenden CIA-Analysten zu ist, bekannt sein. Außerdem arbeitet der Autor auch an der Fortsetzung „Nobody 2“ mit „Breaking Bad“-Darsteller Bob Odenkirk.

Ebenfalls an der Produktion des „Just Cause“-Films beteiligt sind David Leitch („Deadpool 2“) und Kelly McCormick („Bullet Train“) mit ihrem eigenen Unternehmen 87North. Die Produktionsstätte zeichnete sich in der Vergangenheit bereits für Werke wie „John Wick“ oder „The Fall Guy“ verantwortlich. Zudem ist auch die Videospiel-affine Firma Story Kitchen beteiligt, die beispielsweise an der erfolgreichen „Sonic the Hedgehog“-Filmreihe mitwirkten.

Details zur Handlung und Besetzung noch unbekannt

Was die Besetzung der Kino-Adaption von „Just Cause“ betrifft, liegen bislang noch keine genauen Details vor. Demnach steht auch noch nicht fest, wer die Hauptrolle übernehmen und in die Haut von Agent Rico Rodriguez schlüpfen wird. Allerdings gab es Gerüchte, dass bereits 2017 „Aquaman“-Darsteller Jason Momoa die Rolle übernehmen soll. Bestätigten wurden die Berichte jedoch nie. Momoa wird demnächst auch im „Minecraft“-Film neben Jack Black zu sehen sein.

Details zur Handlung des „Just Cause“-Films sind ebenfalls noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Verantwortlichen zumindest grob an der Geschichte von Square Enix’ erfolgreicher Videospiel-Reihe orientieren werden, die bereits vier Spiele umfasst. Im Mittelpunkt der actionreichen und humorvollen Abenteuer steht der Kampf von Rodriguez gegen korrupte Regierungen und die Söldner-Gruppierung Schwarze Hand – dabei hat er stets seinen ikonischen Greifhaken und Fallschirm im Gepäck.

