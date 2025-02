Kingdom Come Deliverance 2: Ein voller Erfolg? Erste Spielerzahlen und Glückwunsch von Geralt

Kingdom Come Deliverance 2:

Das mittelalterliche Open-World-RPG “Kingdom Come: Deliverance 2" verweilt seit gestern offiziell auf dem Markt. Bereits am ersten Tag erreichte das Spiel beeindruckende Zahlen. Doch wie schlägt sich die Fortsetzung im Vergleich zum Vorgänger und anderen Genre-Größen?

Der lang erwartete Nachfolger von “Kingdom Come: Deliverance” ist für PC, PS5 (Pro) und Xbox Series X/S erhältlich. Fast genau sieben Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Teils versetzt Warhorse Studios die Spieler erneut in das von politischen Intrigen und Kriegen geprägte Böhmen des 15. Jahrhunderts.

Mit einem weiterentwickelten Kampfsystem und einer detailreichen offenen Welt verspricht das Rollenspiel ein unterhaltsames Story-Erlebnis, das offenbar reichlich Spieler anzieht.

Ein erfolgreicher Start auf Steam

Bereits am ersten Tag nach dem Release konnte “Kingdom Come: Deliverance 2” eine bemerkenswerte Anzahl an Spielern anziehen, wobei wie üblich gilt: Frühe Angaben liegen lediglich für die PC-Version auf Steam vor, da andere Plattformen weniger transparent sind.

Den Daten von SteamDB zufolge erreichte das neueste Werk von Warhorse Studios einen Spitzenwert von 159.351 gleichzeitigen Spielern. Damit übertrifft es nicht nur den Höchstwert des Vorgängers (96.069), sondern auch Titel wie “The Witcher 3” (103.329), “Stalker 2: Heart of Chornobyl” (121.335) und “Hades 2” (103.567). Zum aktuellen Zeitpunkt sind rund 90.000 gleichzeitige Spieler in „Kingdom Come: Deliverance 2“ unterwegs.

Die Zahl der gleichzeitig aktiven Spieler ist natürlich nicht mit der Verkaufszahl gleichzusetzen. Hinzu kommt: Zu den Konsolen PS5 und Xbox Series X/S liegen keine derartigen Angaben vor. Allerdings scheint hier eine hohe Zufriedenheit zu herrschen.

Im PlayStation-Store kommt “Kingdom Come: Deliverance 2” momentan auf einen User-Score von 4,84 Sternen. Maximal fünf Sterne sind möglich. 95 Prozent der Besitzer, die im Store ihre Stimme abgaben, wählten die volle Sternenzahl. Lediglich drei Prozent vergaben nur einen Stern.

Wie sich die Spielerzahlen plattformübergreifend entwickeln und welche Gesamtzahl am Ende herauskommt, bleibt abzuwarten. Fest steht aber: An den größten mittelalterlichen Schlachten der Geschichte waren in der Regel weniger Menschen beteiligt, als zur Veröffentlichung des Spiels allein auf Steam gleichzeitig aktiv waren.

Ob der Erfolg vielleicht sogar das Werk eines Hexers ist? Zumindest kam es zu einer Art Schulterschluss zwischen Geralt von Riva und Heinrich. „Herzlichen Glückwunsch zur Veröffentlichung von Kingdom Come: Deliverance 2! Möge deine Klinge immer scharf sein, dein Kelch niemals leer werden und der Weg sicher bleiben! Und vergiss nicht: Wenn du jemals Monstern gegenüberstehst, leihen wir dir gerne ein Silberschwert“, heißt es auf dem X-Kanal von „The Witcher“. Begleitet wird der Tweet vom folgenden Bild:

Erste Tests und Launch-Trailer mit Szenen aus dem Mittelalter

“Kingdom Come: Deliverance 2” setzt die Geschichte von Heinrich fort, einem Schmied, der sich zum Krieger entwickelt. Wie schon im ersten Teil legen die Entwickler großen Wert auf historische Genauigkeit. Die Spielwelt basiert laut Hersteller auf umfangreichen Recherchen und stellt Böhmen im Jahr 1403 mit all seinen politischen und gesellschaftlichen Konflikten dar.

Kingdom Come Deliverance 2 Jetzt bei Amazon bestellen: Preis: 64,99 €*

Die Fortsetzung erweitert viele Mechaniken des Vorgängers. Das Kampfsystem wurde verfeinert, während Dialogoptionen und Entscheidungsfreiheit mehr Einfluss auf den Spielverlauf haben. Die Entwickler versprechen eine Welt, in der jede Handlung Konsequenzen nach sich zieht.

Eine Übersicht über die Wertungen halten wir hier bereit. Unser Test zu “Kingdom Come: Deliverance 2” ist nachfolgend verlinkt:

Ob “Kingdom Come: Deliverance 2” den erfolgreichen Start langfristig aufrechterhalten kann, wird sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen. Mit einem bereits vorgestellten Post-Launch-Plan möchte Warhorse letztlich für ausreichend Anreize sorgen.

Zunächst wird der Release gefeiert. Der Launch-Trailer gibt Einblicke in die neuen Herausforderungen, die auf die Spieler warten:

Weitere Meldungen zu Kingdom Come: Deliverance 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren