Kingdom Come Deliverance 2: Erste Verkaufszahl verkündet – Warhorse spricht von einem „Triumph“

In dieser Woche erschien mit „Kingdom Come: Deliverance 2“ der offizielle Nachfolger zum erfolgreichen Mittelalter-Rollenspiel aus dem Jahr 2018.

Nachdem das Sequel von den Kritikern sehr positiv aufgenommen wurde, gaben die Warhorse Studios kurze Zeit später bekannt, dass sich die hohen Wertungen auch in den Absatzzahlen bemerkbar machen. So legte „Kingdom Come: Deliverance 2“ einen stärkeren Start hin als der erste Teil und verkaufte sich in den ersten 24 Stunden mehr als eine Million Mal.

In einem offiziellen Tweet bedankten sich die Warhorse Studios für diesen Erfolg und bezeichneten die bisherigen Verkaufszahlen als einen Triumph für „Kingdom Come: Deliverance 2“. Angesichts des vielversprechenden Starts dürften weitere Erfolgsmeldungen wohl nur eine Frage der Zeit sein.

In diesen Bereichen punktet der Nachfolger

Auf allen Plattformen entwickelte sich „Kingdom Come: Deliverance 2“ zu einem der bestbewerteten Spiele des noch jungen Jahres 2025. Die Kritiker hoben in ihren Tests vor allem die lebendige und glaubwürdige Spielwelt lobend hervor.

Diese vermittelt euch laut den Reviews einen authentischen Eindruck vom Leben im alten Böhmen und lädt zu ausgiebigen Erkundungstouren ein.

Zu den weiteren Stärken des Rollenspiels gehören die abwechslungsreichen Quests, die von euch auf unterschiedliche Art und Weise abgeschlossen werden können. Auch die spannende Geschichte und die interessanten Charaktere gehörten zu den Pluspunkten, die die Kritiker hervorhoben.

Kleine Abzüge in der B-Note gab es für den etwas zähen Einstieg ins Spiel. Auch kleinere Bugs wurden in den Reviews angesprochen. Hier dürften die Warhorse Studios jedoch mit entsprechenden Updates nachbessern.

Eine Reise in die Wirren eines Bürgerkriegs

Die Geschichte von „Kingdom Come: Deliverance 2“ verfrachtet uns ein weiteres Mal in das mittelalterliche Böhmen, das von einem Bürgerkrieg erschüttert wird. Wir schlüpfen in die Rolle von Heinrich von Skalitz.

Einem gewöhnlichen Mann, der laut den Entwicklern dazu gezwungen ist, Ungewöhnliches zu leisten.

„Du bist Heinrich von Skalitz – ein gewöhnlicher Mann, der außergewöhnliche Dinge tut – und begibst dich in einer fesselnden Geschichte von Rache, Verrat und Entdeckung auf eine epische Reise von einer bescheidenen Schmiede zum Hof des Königs, während du in dieser schönen, aber brutalen mittelalterlichen Welt nach deiner Bestimmung suchst“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Kingdom Come: Deliverance 2“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

Weitere Meldungen zu Kingdom Come: Deliverance 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren