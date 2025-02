Monster Hunter Wilds: PS5-Pro-Support im Detail vorgestellt – Videos zeigen die Modi

Capcom ermöglichte im Rahmen des gestrigen Showcase weitere Einblicke in „Monster Hunter Wilds“ und präsentierte unter anderem einen brandneuen Trailer, der mit den „Iceshard Cliffs“ ein neues Biom präsentierte. Außerdem wurde die Rückkehr des Nerscylla und des Gore Magala bestätigt.

Allerdings nutzte Capcom die Gelegenheit auch, um den PS5-Pro-Support von „Monster Hunter Wilds“ im Detail vorzustellen. Nachdem die Grafik-Modi für die PS5 bereits bekannt waren, wissen nun auch Besitzer von Sonys Power-Konsole, auf welche technischen Optimierungen sie sich freuen können.

Raytracing und Balanced-Modus auf der PS5 Pro

Demnach wird „Monster Hunter Wilds“ auf der PS5 Pro die neue Technik PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) unterstützen, sodass eine verbesserte Darstellung der hochskalierten Auflösung möglich ist. Zur Wahl stehen insgesamt drei Grafik-Modi. So bietet der Raytracing-Modus bei 30 FPS und 4K (Rendering-Auflösung 3072×1728) zusätzliche Reflexionen. Der Performance-Modus hingegen wird eine Bildrate mit 60 FPS und 4K (Rendering-Auflösung 1920×1080) ermöglichen.

Zudem haben PS5-Pro-Besitzer, die Möglichkeit, den sogenannten Balanced-Modus zu wählen. Dieser stellt eine Kombination aus den beiden anderen Möglichkeiten dar und bietet 40 FPS bei 4K (Rendering-Auflösung 1920×1404). Vor allem für Spieler mit einem VRR-fähigen Bildschirm dürfte diese Variante die erste Wahl darstellen. Um die Grafik-Modi von „Monster Hunter Wilds“ auf der PS5 Pro zu demonstrieren, hat Capcom zwei entsprechende Videos veröffentlicht.

Monsterjagd beginnt Ende Februar

Bis die Monsterjagd in „Monster Hunter Wilds“ schließlich beginnt, müssen sich die Spieler nicht mehr allzu lange gedulden. So wird der neueste Teil von Capcoms erfolgreicher Action-Rollenspielreihe am 28. Februar 2025 erscheinen, während die Veröffentlichung für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC erfolgen wird. Außerdem wird eine Crossplay-Unterstützung geboten, sodass auch plattformübergreifende Jagden möglich sein werden.

Wer „Monster Hunter Wilds“ noch vor dem offiziellen Release einmal selbst ausprobieren möchte, bekommt im Rahmen zwei öffentlicher Beta-Tests die Gelegenheit dazu. Die erste Probierphase findet vom 7. bis zum 10. Februar 2025 statt. Die Zweite folgt eine Woche später, vom 14. bis zum 17. Februar 2025. Dabei wird die zweite Beta zudem auch einige neue Inhalte bieten, darunter die Jagd auf das neue Titelmonster Arkveld.

Weitere Meldungen zu Monster Hunter Wilds.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren