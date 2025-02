Onimusha Way of the Sword: Capcom verspricht „ultimative Schwertkampf-Action“ – Neue Details zu Gameplay und Setting

Onimusha Way of the Sword:

Capcom hat auf seinem gestrigen Showcase neue Details zu „Onimusha: Way of the Sword“ bekannt gegeben. So versprachen die Entwickler, die „ultimative Schwertkampf-Action“ abzuliefern und enthüllten unter anderem auch weitere Informationen zum Gameplay, den Charakteren und dem Setting.

Mit „Onimusha: Way of the Sword“ kündigte Capcom im Rahmen der Game Awards 2024 im Dezember des vergangenen Jahres die Rückkehr der klassischen Spielereihe an, die bereits 2001 ihr Debüt auf der PlayStation 2 feierte.

Nachdem bislang nur ein erster Trailer bereitgestanden hatte, widmete sich Capcom „Onimusha: Way of the Sword“ im Zuge des gestrigen Showcase erneut zu. Dabei kamen Produzent Akihito Kadowaki und Game Director Satoru Nihei zu Wort und enthüllen jede Menge neue Details zum Gameplay, dem Setting und der Story.

Interessante Charaktere und historische Orte

Wie Kadowaki bestätigte, soll „Onimusha: Way of the Sword“ die serientypische Schwertkampf-Action mit Dark-Fantasy-Elementen verbinden, während Capcoms neueste Technologie für eine optisch beeindrucken Präsentation sorgen soll. Im Mittelpunkt der Entwicklung stehen vor allem drei Aspekte. An erster Stelle sind das „überzeugende Charaktere“, die „nicht nur optisch interessant“ sein sollen. Dafür wird man neben neuen Feinden auch einen neuen Protagonisten einführen, der durch „eine Laune des Schicksals“ in den Besitz des Oni-Handschuhs gerät. Zudem soll historischen Figuren eine eigene Note verliehen werden.

Der zweite Punkt ist die Kulisse: Hier entschieden sich die Entwickler für Kyoto und die umliegende Gegend, sodass Spieler zahlreiche Orte mit historischem Hintergrund besuchen können, die „mysteriöse und beunruhigende“ Geschichten bieten. Dazu gehört beispielsweise auch der Kiyomizu-dera-Tempel. Zeitlich wird „Onimusha: Way of the Sword“ in der Edo-Periode angesiedelt sein.

Brutaler Schwertkampf für Action-Fans

Der letzte und wichtigste Aspekt sind jedoch die Auseinandersetzungen mit den Genma genannten Kreaturen. Hier versprechen die Entwickler nicht weniger als die „ultimative Schwertkampf-Action“ abzuliefern. Vor auf allem auf das „Durchschneiden der Feinde“ legen die Entwickler großen Wert, sodass es mit Zerstückelungen und ziemlich viel Blut recht brutal zugehen wird. Außerdem legt Capcom sehr viel Wert darauf, dass sich die Schwert-Duelle besonders befriedigend anfühlen.

Neben dem Schwert wird aber auch der titelgebende Oni-Handschuh eine wichtige Rolle im Kampf einnehmen. Dadurch lassen sich unter anderem auch entscheidende Spezialbewegungen ausführen. Eine taktische Komponente stellt zudem das Einsaugen der Seelen dar, wodurch die Spieler ihre Gesundheit regenerieren können.

Wie Capcom zudem klarstellte, wolle man mit „Onimusha: Way of the Sword“ kein „unmöglich schwieriges Spiel“ abliefern. Stattdessen möchte man spannende Schwertkämpfe bieten, die alle Action-Fans gleichermaßen unterhalten können. Erscheinen soll „Onimusha: Way of the Sword“ 2026 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC.

