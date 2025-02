PS5 & PS4: Mehr als 2.400 Angebote – PSN-Sale mit Indie-Deals

Sony hat im PlayStation Store neue Angebote freigeschaltet. Spieler können sich auf hohe Rabatte für eine Vielzahl an Spielen einstellen, wobei das Thema der neuen Aktion “PlayStation Indies” lautet. Einige Titel sind so günstig wie nie zuvor, andere landeten mit einem wiederkehrenden Preis in der Aktion

2.400 Indie-Angebote im neuen PSN-Sale

Zu den Angeboten gehören „The Stanley Parable: Ultra Deluxe“, das um 45 Prozent auf 12,09 Euro reduziert wurde, sowie „ARK: Survival Ascended“, das aktuell für 29,24 Euro erhältlich ist – ein Rabatt von 35 Prozent.

Ebenso vergünstigt ist „Cult of the Lamb“, das um 50 Prozent auf 12,49 Euro reduziert wurde. Fans von düsteren Nachbarschaftserkundungen können sich die „Hello Neighbor 2 Deluxe Edition“ für 23,99 Euro schnappen, was einem Nachlass von 60 Prozent entspricht. Auch die Standardversion von „Hello Neighbor 2“ ist mit 15,99 Euro um 60 Prozent reduziert.

Ein weiteres Angebot ist „Kayak VR: Mirage“, dessen Preis um 30 Prozent auf 16,79 Euro gesenkt wurde. Mit der PS5 Pro gibt es sogar 8K-Texturen. Wer Strategie-Spiele bevorzugt, kann sich „The Escapists 2“ für nur 5,49 Euro sichern – ein Rabatt von 75 Prozent.

Auch das Open-World-Spiel „Medieval Dynasty“ wurde um 40 Prozent reduziert und kostet nun 20,99 Euro. Klassiker wie „Terraria“ sind ebenfalls im Angebot: Der Preis sank um 50 Prozent auf 9,49 Euro. Oder wie wäre es mit „Tchia“? Der 60-Prozent-Rabatt ließ den zu zahlenden Betrag auf 11,99 Euro sinken.

Weitere reduzierte Spiele im Überblick

Neben den genannten Angeboten gibt es zahlreiche weitere Spiele mit kleineren und größeren Rabatten. Dazu gehören unter anderem:

Bau-Simulator – Gold Edition – 39,99 Euro (-20%)

– 39,99 Euro (-20%) Broforce – 2,99 Euro (-80%)

– 2,99 Euro (-80%) Bus Simulator – 10,49 Euro (-65%)

– 10,49 Euro (-65%) Cat Quest: The Fur-tastic Trilogy – 23,99 Euro (-40%)

– 23,99 Euro (-40%) Citizen Sleeper – 5,99 Euro (-70%)

– 5,99 Euro (-70%) Dawn of Man – 12,49 Euro (-50%)

– 12,49 Euro (-50%) Doki Doki Literature Club Plus! – 9,36 Euro (-25%)

– 9,36 Euro (-25%) Gang Beasts – 7,99 Euro (-60%)

– 7,99 Euro (-60%) Hollow Knight: Voidheart-Edition – 7,24 Euro (-50%)

– 7,24 Euro (-50%) I am Bread – 3,24 Euro (-75%)

– 3,24 Euro (-75%) Lake – 9,99 Euro (-50%)

– 9,99 Euro (-50%) Moonlighter: Complete Edition – 4,79 Euro (-80%)

– 4,79 Euro (-80%) Nine Sols – 23,19 Euro (-20%)

– 23,19 Euro (-20%) Nobody Saves the World + Frozen Hearth-Bundle – 9,44 Euro (-65%)

– 9,44 Euro (-65%) Overcooked – 3,19 Euro (-80%)

– 3,19 Euro (-80%) PHOGS! – 3,74 Euro (-85%)

– 3,74 Euro (-85%) Slime Rancher – 4,99 Euro (-75%)

– 4,99 Euro (-75%) Slitterhead – 29,74 Euro (-50%)

– 29,74 Euro (-50%) Stick Fight: The Game – 3,49 Euro (-50%)

– 3,49 Euro (-50%) Surviving Mars – 5,99 Euro (-80%)

– 5,99 Euro (-80%) The Jackbox Party Pack 9 – 19,49 Euro (-35%)

– 19,49 Euro (-35%) Wayfinder – 18,74 Euro (-25%)

– 18,74 Euro (-25%) Worms Rumble – Digital Deluxe Edition – 4,39 Euro (-80%)

Die komplette Übersicht: Das aktuelle Angebot umfasst – wie anfangs erwähnt – mehr als 2.400 Spiele, Editionen und Erweiterungen für PS4 und PS5. Die vollständige Übersicht gibt es direkt im PlayStation Store. Gültig sind die genannten Preise bis zum 22. Februar 2025 um 00:59 Uhr.

Zusätzlich zu den aktuellen Deals wurden die neuen PlayStation-Plus-Spiele für den Monat Februar freigeschaltet – zunächst für die Essential-Stufe. Unsere Übersicht nennt die Neuzugänge beim Namen. In der kommenden Woche folgt die Ankündigung der Neuzugänge für Extra und Premium.

