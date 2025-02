State of Play 2025: Nächste PlayStation-Show mit Death Stranding 2 in Kürze? Hideo Kojima liefert Hinweis

Die nächste State of Play soll Gerüchten zufolge noch im Februar ausgestrahlt werden - möglicherweise auch mit „Death Stranding 2“. Einen entsprechenden Hinweis lieferte nun Hideo Kojima höchstpersönlich, der vermutlich jüngst an einem neuen Trailer zum Spiel arbeitete.

Sony ist dafür bekannt, in den ersten Monaten des Jahres eine State of Play zu präsentieren. Gerüchten zufolge soll es in diesem Jahr noch im Februar so weit sein. Das behauptete zuletzt auch der bekannte Leaker und Insider „NatetheHate“.

Dass die nächste PlayStation-Show tatsächlich nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen könnte, lässt jetzt auch ein Social-Media-Beitrag von Entwickler-Legende Hideo Kojima vermuten. Demnach könnte auch ein neuer Trailer zu „Death Stranding 2: On the Beach“ auf der nächsten State of Play seine Premiere feiern.

Kojima schneidet neuen Death-Stranding-2-Trailer

So teilte Kojima nämlich einen Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter), der ihn an seinem Schreibtisch zeigt. Dazu schreibt er: „Sitze zum ersten Mal seit einem Jahr wieder am Schnittplatz. Ich war zu beschäftigt, um wirklich mit dem Schneiden anzufangen, deshalb habe ich im Kopf „Probe-geschnitten“ – potenzielle Tracks auf meinem Walkman beim Spazieren oder im Flug wahrscheinlich hundertmal durchgehört. Aber jetzt, wo ich endlich alles ins Schnittsystem geladen habe, passt es nicht ganz zu dem Bild, das ich im Kopf hatte.“

Zudem enthält der Beitrag ein Bild, eines Vitamin-B2-Getränks mit dem Namen Chocola BB Royal 2 – höchstwahrscheinlich eine Anspielung auf das Bridge Baby, kurz BB, aus „Death Stranding“. Demnach dürfte Kojima wohl an einem neuen Trailer zu „Death Stranding 2: On the Beach“ gearbeitet haben, der auf der nächsten State of Play präsentiert werden könnte. Das lässt vermuten, dass die nächste PlayStation-Show tatsächlich nicht mehr weit entfernt ist.

Was zeigt Sony auf seiner State of Play?

Ohnehin ist der Release von „Death Stranding 2: On the Beach“ nach wie vor für das Jahr 2025 geplant, sodass die Werbemaßnahmen schon bald ins Rollen kommen dürften. Sonys State of Play wäre in jedem Fall eine gute Gelegenheit, um einen neuen Trailer zu enthüllen. Zuletzt gab Kojima auch bekannt, dass er sich gemeinsam mit seinem Team bei Kojima Productions in einer heiklen Phase befinden würde. So würde man derzeit fleißig Überstunden machen, um die Arbeiten an „Death Stranding 2: On the Beach“ voranzutreiben.

Neben dem neuesten Werk des „Metal Gear“-Erfinders könnte die nächste State of Play außerdem auch „Ghost of Yotei“ in den Mittelpunkt rücken, das ebenfalls noch in diesem Jahr für die PS5 erscheinen soll und vielleicht das größte Highlight für viele Spieler darstellen dürfte.

Weitere Kandidaten für Sonys kommende Show wären zudem das düstere Fantasy-Action-RPG „Ballad of Antara“, „The Midnight Walk“ oder Insomniacs nächstes Helden-Abenteuer „Marvel’s Wolverine“. Alle drei Titel sollen angeblich noch 2025 erscheinen. Und für eine zusätzliche Überraschung ist der PlayStation-Hersteller ebenfalls immer zu haben.

