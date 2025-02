Switch 2 Preis: Nintendo verspricht eine typische „Erschwinglichkeit der Hardware“

Nachdem die zahlreichen Leaks rund um die Switch 2 im vergangenen Jahr kein Ende gefunden hatten, sorgte Nintendo Mitte Januar 2025 endlich für Klarheit und präsentiert die kommende Konsole erstmals der Öffentlichkeit.

Allerdings zeigte das japanische Unternehmen bislang nur ein kurzes Teaser-Video, dass einen ersten Blick auf die Switch 2 erlaubte. Wann die neue Nintendo-Plattform in den Handel kommen soll, steht bislang noch nicht fest. Und auch der Preis ist nicht bekannt. Doch offenbar müssen Spieler keine allzu großen Summen für die Switch 2 berappen, wie Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa nun bestätigte.

Switch 2 zu einem erschwinglichen Preis

Erst kürzlich gab Nintendo die Ergebnisse für das dritte Quartal des aktuellen Geschäftsjahres bekannt. In diesem Rahmen wurde auch Furukawa befragt (via VGC), wie die Preisgestaltung des Unternehmens mit Blick auf die kommende Switch 2 ausfallen wird. Darauf gab der Präsident zu verstehen, dass mehrere Faktoren berücksichtigt werden müssen. Dazu gehört auch die gestiegene Inflationsrate in Japan. Zudem habe sich das Wechselkursumfeld seit dem Launch der ersten Switch im Jahr 2017 deutlich verändert.

Allerdings wies Furukawa auch auf einen weiteren, wichtigen Punkt hin, der von Nintendo bedacht werden muss. Dabei handelt es sich um „die Erschwinglichkeit, die Kunden von Nintendo-Produkten erwarten“. Dementsprechend wird sich das Preisschild der Switch 2 wohl in den von Nintendo gewohnten Regionen bewegen. Zum aktuellen Zeitpunkt habe man laut Furukawa aber noch keinen Preis zu verkünden. Auch eine Preissenkung für die erste Switch stellte er nicht in Aussicht.

Laut Analysten sei der Preis „nicht wirklich wichtig“

Zuletzt spekulierten auch die Analysten darüber, wie teuer oder günstig die Switch 2 letztendlich wohl werden wird. Doch letztendlich sei der Verkaufspreis zum Marktstart „nicht wirklich wichtig“. Das sagte zumindest der bekannte Analyst Mat Piscatella. Seiner Aussage nach seien die Early-Adopter und Käufer neuer Nintendo-Hardware ohnehin nicht sehr preisempfindlich. „Solange der Startpreis also nicht ungeheuerlich hoch ist, wird es sich auch verkaufen“, erklärte Piscatella.

Wie viel Nintendo für die Switch 2 zum Launch verlangen wird, werden wir wohl aller Voraussicht nach am 2. April 2025 erfahren. An diesem Tag wird eine Nintendo Direct stattfinden, auf der die neue Konsole in aller Ausführlichkeit vorgestellt werden soll. So ist neben dem Preis auch mit einer Bekanntgabe des Release-Termins uns der finalen Hardwarespezifikationen zu rechnen. Auch erste Switch-2-Spiele dürften gezeigt werden.

