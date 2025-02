Assassin’s Creed Shadows: Ubisoft kündigt Prequel an – Aber es ist kein Spiel

In wenigen Wochen führt unser Weg in "Assassin's Creed: Shadows" in das feudale Japan. Wie Ubisoft bekannt gab, arbeitet das Unternehmen an einem Prequel, das uns die Vorgeschichte von "Shadows" erzählt.

Um uns die Wartezeit bis zum Release im März ein wenig zu versüßen, veröffentlichte Ubisoft in den letzten Wochen neue Eindrücke und Details zu „Assassin’s Creed: Shadows“.

Beispielsweise ging der Publisher in einem Trailer auf die Geschichte des Stealth-Action-Abenteuers ein oder verriet uns, warum Yasuke über keinerlei klassischer Stealth-Fähigkeiten verfügt. Wenige Wochen vor dem Release von „Assassin’s Creed: Shadows“ nahm Ubisoft eine weitere Ankündigung vor und bestätigte die laufenden Arbeiten an einem Prequel.

Hierbei handelt es sich allerdings nicht um ein Videospiel. Stattdessen kündigte Ubisoft einen Manga an, der uns die Vorgeschichte von „Shadows“ erzählt.

Japan macht den Anfang – Der Rest der Welt folgt

In der heutigen Ankündigung weist Ubisoft darauf hin, dass der erste Teil des besagten Mangas in Japan pünktlich zum Release von „Assassin’s Creed: Shadows“ am 20. März 2025 erscheint. Der Westen ist zu einem späteren Zeitpunkt an der Reihe. Einen konkreten Termin für Nordamerika und Europa nannte Ubisoft noch nicht.

Wie das Key-Art des Mangas verrät, dreht sich die Geschichte des Prequels um eine junge Assassinin, die sich bei ihren Attentaten unter anderem auf die ikonische versteckte Klinge verlässt.

Ob es sich bei der Assassin um Naoe, eine der beiden spielbaren Charaktere von „Assassin’s Creed: Shadows“ handelt, bleibt abzuwarten. Bezüglich der Geschichte des Mangas ging Ubisoft nämlich nicht näher ins Detail. Stattdessen heißt es in der Beschreibung des Mangas lediglich: „Entdeckt das offizielle Prequel zum Spiel.“

„Verfolgt die Geschichte einer jungen Assassinenlehrling, die gegen die wachsende Präsenz des Templerordens in Japan kämpft.“

Zwei Helden mit unterschiedlichen Stilen

In „Assassin’s Creed: Shadows“ führt unser Weg in das feudale Japan, in dem wir die Kontrolle über zwei Protagonisten übernehmen, die sich spielerisch deutlich voneinander unterscheiden.

Während es sich bei Naoe um eine Kunoichi handelt, die in unterschiedlichen Ninja-Techniken ausgebildet wurde, verlässt sich der Samurai Yasuke vor allem auf seine beeindruckende Physis.

„Assassin’s Creed: Shadows“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Wie für einen Triple-A-Blockbuster aus dem Hause Ubisoft üblich, wird das neue „Assassin’s Creed“ dabei in unterschiedlichen Editionen veröffentlicht.

Darunter einer Standard-Fassung oder einer üppig ausgestatteten Collector’s Edition. Alle Details zu den Inhalten der unterschiedlichen Editionen und die Möglichkeit, diese vorzubestellen, findet ihr hier.

