Call of Duty Black Ops 6: Free Weekend angekündigt – das ist spielbar

Erst im Dezember 2024 veranstaltete Activision ein kostenloses Schnupper-Wochenende für „Call of Duty: Black Ops 6“ – nun ist es erneut so weit. Wie der kalifornische Publisher im „Call of Duty“-Blog mitteilte, kann der Ego-Shooter vom 6. bis 10. Februar 2025 kostenlos ausprobiert werden. Allerdings erhalten Interessierte Zugriff nur auf ausgewählte Bereiche des Spiels.

Konkret bedeutet das: Im Rahmen der Aktion wird die Singleplayer-Kampagne gesperrt sein und auch die Multiplayer-Funktionen plant Activision, zu beschneiden. Dennoch könnte sich ein Blick lohnen, denn insgesamt sind mindestens zehn Multiplayer-Karten und acht Spielmodi Teil des kostenlosen Wochenendes. Im Folgenden erfahrt ihr Details zu den zeitlich begrenzten Gratis-Inhalten.

Oben: Die Inhalte des kostenlosen „Black Ops 6“-Wochenendes als Bild zusammengefasst.

Diese Inhalte sind am Wochenende kostenlos spielbar

Multiplayer:

Zehn Karten, darunter die neuen Season-2-Karten:

Bounty (Penthouse eines Verbrecherbosses)

Dealership (Autohändler)

Modi:

Team Deathmatch

Klassischer Modus: Zwei Teams treten gegeneinander an.

Hardpoint

Ein zufälliger Punkt auf der Karte wird als „Hardpoint“ markiert.

Teams müssen den Bereich einnehmen und verteidigen, um Punkte zu verdienen.

Domination

Drei feste Zonen (A, B, C) müssen erobert und gehalten werden.

Kill Confirmed

Nach einem Kill lässt der besiegte Gegner eine Erkennungsmarke fallen.

Punkte gibt es nur, wenn die eigene Seite diese einsammelt.

Kill Order

Ein neuer Modus mit besonderen Zielvorgaben: Spieler müssen eine spezifische Reihenfolge von Gegnern eliminieren, um Bonuspunkte zu erhalten.

Gunfight

2v2-Modus auf kleinen Maps.

Jeder Spieler startet mit einer zufälligen Waffe, die sich alle paar Runden ändert.

Neuer Modus: Overdrive

Team Deathmatch mit einem Twist: Spieler verdienen Sterne, indem sie bestimmte Herausforderungen absolvieren.

Sterne schalten Spezialfähigkeiten und Buffs frei.

Zombies:

Neue Karte: The Tomb

Liberty Falls (Standard- und Directed-Modus)

Playlists:

Nuketown 24/7: Enthält ausschließlich die Karte Nuketown, eine kleine Map mit schnellem Gameplay.

Stakeout 24/7: Fokussiert auf die Map Stakeout, die seit Season 2 dabei ist.

Es läuft gut für „Call of Duty: Black Ops 6“:

Die zweite Saison von „Call of Duty: Black Ops 6“ startete am 28. Januar 2025 und führte neue Inhalte sowie Verbesserungen ein. An neuen Karten kamen Bounty, Dealership und Lifeline Strike hinzu; später in der Saison sollen die Karten Bullet Strike und Grind hinzugefügt werden. Der Zombies-Modus erhielt die neue Karte The Tomb.

