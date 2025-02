Cloudheim: Kooperatives Action-RPG mit Zelda-Anleihen für PS5 angekündigt

Mit „Cloudheim“ wurde ein neues Action-RPG für die PS5 angekündigt, dass im Koop-Modus gespielt werden kann und neben Crafting auch Survival-Elemente bietet. Die physikbasierten Kämpfe und die Optik erinnern zudem an den Nintendo-Hit „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ und seinen Vorgänger.