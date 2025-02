Death Stranding 2: Release-Ankündigung auf der State of Play? Erste Einstufung liegt vor

Das von Fans mit Spannung erwartete „Death Stranding 2: On The Beach“ hat in Südkorea eine Altersfreigabe erhalten. Dies könnte darauf hindeuten, dass das Spiel von Kojima Productions möglicherweise früher als erwartet erscheint.

Häufiger Gebrauch von vulgärer Sprache, Drogen- und Alkoholkonsum: Seit Kurzem sind Details über „Death Stranding 2: On The Beach“ bekannt, die Minderjährige als Zielgruppe klar ausklammern. Denn das kommende Spiel von Kojima Productions hat überraschend schon eine Altersfreigabe erhalten – und die klingt nicht gerade zimperlich.

Die Einstufung stammt von dem südkoreanischen „Game Rating and Administration Committee“ (GRAC), das mit der hiesigen USK vergleichbar ist. Demnach war der Antrag am 22. Januar 2025 bei der GRAC eingegangen, was deutlich früher war als erwartet. Noch vor wenigen Monaten erklärte Hideo Kojima nämlich, „Death Stranding 2“ sei erst zu 40 oder 50 Prozent fertiggestellt worden.

Was die koreanische Alterseinstufung über Death Stranding 2 verrät

Im Folgenden der originale Wortlaut der koreanischen Altersfreigabe für „Death Stranding 2: On The Beach“:

Spielbewertungs- und Einstufungsbescheid

Eingangsdatum: 22. Januar 2025

22. Januar 2025 Titel: Death Stranding 2: On The Beach

Death Stranding 2: On The Beach Antragsteller: Sony Interactive Entertainment Korea

Sony Interactive Entertainment Korea Plattform/Genre: Videospiel / Abenteuer

Videospiel / Abenteuer Bewertungsstelle: Game Rating and Administration Committee (GRAC, Südkorea)

Game Rating and Administration Committee (GRAC, Südkorea) Entscheidung: Nicht für Minderjährige geeignet

Grund für die Altersfreigabe

Das Spiel ist ein Abenteuer, in dem der Spieler eine postapokalyptische Welt erkundet, Waren ausliefert und Städte miteinander verbindet, um Menschen zu retten.

Das Spiel enthält:

Übermäßige Gewaltdarstellungen

Nutzung von Nah- und Fernkampfwaffen mit sichtbaren Blutspritzern und Gliedmaßenverletzungen

Explizite Sprache und Schimpfwörter

Häufiger Gebrauch von beleidigender und vulgärer Sprache

Drogen- und Alkoholkonsum

Direkte Darstellungen von Trinken und Rauchen

Explizite Szenen und sexuelle Anspielungen

Andeutungen und Darstellungen mit sexuellen Inhalten

Oben: Screenshot der Alterseinstufung von „Death Stranding 2“ durch die koreanische GRAC.

Release-Termin für Death Stranding 2 schon in Kürze?

Könnte der Release-Termin des heiß erwarteten Sequels also früher benannt werden als gedacht? Hideo Kojima hat kürzlich angekündigt, dass er zum ersten Mal seit einem Jahr einen neuen Trailer schneidet. Dabei könnte es sich um eine Vorschau auf „Death Stranding 2“ handeln, aber auch um Kojimas Xbox-Projekt „OD“.

Sollte Kojima aber tatsächlich an einem „Death Stranding 2“-Trailer gewerkelt haben, dann wäre es möglich, dass dieser schon im Rahmen von Sonys nächstem „State of Play“ gezeigt wird – womöglich unter Nennung eines Release-Datums. Gerüchten zufolge könnte dies schon im Februar geschehen. Mehr zum Thema erfahrt ihr in dem unten verlinkten Artikel:

Auch wenn „Death Stranding 2: On The Beach“ eine Altersfreigabe erhalten hat, könnte es bei der vermuteten Veröffentlichung spät im Jahr 2025 bleiben. Im Falle von „Hollow Knight: Silksong“ erfolgte die Alterseinstufung nämlich bereits im April 2024, erschienen ist das Spiel jedoch bis heute noch nicht.

