Dungeons of Hinterberg: Indie-Überraschungshit für PS5 angekündigt

Im Juli des vergangenen Jahres veröffentlichte der österreichische Indie-Entwickler Microbird Games mit „Dungeons of Hinterberg“ eine der größten Überraschungen. Bislang war das Action-Rollenspiel mit seiner idyllischen Alpen-Atmosphäre aber nur für die Xbox Series X/S und den PC erhältlich.

Wie die Macher nun aber zusammen mit Publisher Curve Digital bekannt gegeben haben, wird „Dungeons of Hinterberg“ in diesem Jahr auch für die PS5 erscheinen. Zusätzlich versprechen die Verantwortlichen auch neue Inhalte. Los geht der Trip in die Alpen bereits am 13. März 2025.

Gameplay-Mix aus Persona und Zelda

„Dungeons of Hinterberg“ lässt Spieler in die Rolle der Anwältin Luisa schlüpfen, die ihrem stressigen Alltag entkommen möchte und sich deswegen in das titelgebende Alpen-Dorf Hinterberg begibt. Als in der Gegend jedoch Monster auftauchen, entwickelt sich in der Gemeinde eine Art Abenteuer-Tourismus. Gemeinsam mit anderen Abenteurern beschließt Luisa schließlich selbst die Dungeons zu erkunden und entdeckt dabei eine alte Legende, dessen Geheimnis es zu ergründen gilt.

Das Gameplay von „Dungeons of Hinterberg“ bietet eine interessante Mischung aus diversen Elementen und erinnert neben der „The Legend of Zelda“-Reihe auch an die „Persona“-Spiele von Atlus. So kombiniert das Action-Rollenspiel die Erkundung der Spielwelt, das Lösen von Rätseln und den Kampf gegen die Kreaturen mit einer Lebenssimulation. Abseits der Dungeons interagiert man mit den Bewohnern von Hinterberg, lernt ihre Geschichten kennen und absolviert eine Vielzahl von Nebenquests.

Positive Bewertungen und möglicher PS-Plus-Release

Anklang fand „Dungeons of Hinterberg“ nicht nur wegen der einzigartigen Kombination aus Dungeon-Crawling und dem einzigartigen Charme der österreichischen Alpen. Auch die Geschichte und das fesselnde Gameplay wurden von Spielern und Kritikern gleichermaßen gelobt. So kommt das Action-Rollenspiel aktuell auf einen Metascore von 80 Punkten, während die Nutzerbewertungen auf Steam ebenfalls äußerst positiv ausfallen und 4,5 von maximal 5 Punkten zu Buche stehen.

Die kommende PS5-Version von „Dungeons of Hinterberg“ wird sämtliche Inhalte der Originalversion bieten und alle nachträglichen Updates, die dem Spiel seit dem Release hinzugefügt wurden. Dazu gehört unter anderem auch ein New-Game-Plus-Modus. Außerdem versprechen die Entwickler eine neue „Bonusepisode“. Zum genauen Inhalt wurden aber noch keine Angaben gemacht.

Möglicherweise könnte „Dungeons of Hinterberg“ zum PS5-Release im März auch Teil des PlayStation-Plus-Programms werden. So war das Spiel auch schon direkt zum Release im letzten Jahr über den Xbox Game Pass erhältlich.

